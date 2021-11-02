مكمل غذائي يساعد في علاج السعال ونزلات البرد ويسرع الشفاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 04:11 مساءً - تشير دراسة إلى أنه يمكن تجنب السعال ونزلات البرد عن طريق تناول مكملات الزنك.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه

استعرض الباحثون الأستراليون عشرات الدراسات التي تبحث في تأثير العناصر الغذائية على التهابات الجهاز التنفسي.

وخلصوا إلى أنّ هناك بعض الأدلة على أنّ الزنك قد منع الأعراض التي يمكن أن تشمل أيضاً سيلان الأنف، وارتفاع درجة الحرارة والصداع.

وبأنّ المرض يختفي قبل يومين بين الأشخاص الذين يتناولون المكمل، في المتوسط.

لكن الفريق اعترف بالحاجة إلى المزيد من التجارب قبل القول أنه يمكن أن يعمل ضد Covid.

الزنك مهم لوظيفة المناعة والالتهاب والهضم وهو متواجد في اللحوم والمحار والجبن والخبز.

تقول الخدمات الوطنية أنّ الناس يمكنهم الحصول على كل الكمية الموصى بها طبياً، وهي 9.5 ملغ للرجال و7 ملغ للنساء، من خلال نظام غذائي متنوع ومتوازن.

يحذر رؤساء الصحة أيضاً من تناول الكثير من المغذيات من خلال المكملات الغذائية لأنها تقلل من كمية النحاس التي يمكن للجسم امتصاصه، والتي يمكن أن تؤدي إلى نقص الحديد وضعف العظام.

فحص الأكاديميون في جامعة ويسترن سيدني 28 من التجارب الحالية للزنك على ما يقرب من 5,500 من الناس.

وجدت المراجعة، التي نشرت في BMJ Open، أن تناول الزنك عن طريق الفم أو عن طريق رذاذ الأنف منع خمس التهابات في الجهاز التنفسي لدى 100 شخص شهرياً.

وبأنّ الناس الذين تناولوا الزنك تحسنوا قبل يومين في المتوسط، مقارنة بأولئك الذين تمّ إعطاؤهم مكملات الدواء الوهمي.

لا يزال بعض البالغين، 19 لكل 100، يعانون من أعراض في اليوم السابع من المرض إذا لم يتناولوا الزنك، وفقاً لبيانات التجربة.

لم يحسن الفيتامين متوسط شدة الأعراض اليومية للمرضى، ولكن كان هناك تحسن في اليوم الثالث بين أولئك الذين تناولوه، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

ومع ذلك، لم تقلل المكملات الغذائية من خطر الإصابة بالأعراض بعد الإصابة بفيروس الأنف، أحد الأسباب الرئيسية لنزلات البرد.

أولئك الذين تناولوا الزنك كانوا أكثر عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بآثار جانبية خفيفة، مثل الغثيان وتهيج الفم أو الأنف.

لم تحدد الدراسات أي آثار جانبية خطيرة من تناول الزنك، لكن الباحثين قالوا أنه “لا يمكن استبعادها” لأن الدراسات كانت صغيرة، لذلك قد لا تحدد الأحداث النادرة.

قال الباحثون إنهم لا يستطيعون فحص ما إذا كان الفيتامين فعالا ًضد Covid لأنّ نتائج هذه التجارب كانت معلقة في وقت تحليلها.

تم وصف الفيتامين كعلاج ل Covid في وقت سابق من الوباء، لكن التجارب وجدت منذ ذلك الحين أنه لم يكن له تأثيراً ملحوظاً.

وخلص الفريق إلى أنّ الزنك خيار قابل للتطبيق على الأشخاص الذين يسعون إلى إدارة التهابات الجهاز التنفسي ذاتياً لأنه يبدو أن له “فوائد هامشية” ولا يحمل مخاطر محتملة للأدوية الأخرى التي لا تستلزم وصفة طبية.

لكن الباحثة الرئيسية الدكتورة جنيفر هنتر قالت أنّ هناك “عدم يقين كبير” حول كيفية تناول الزنك.

لم يتم تحديد الجرعة الموصى بها بعد، ولكن قد تكون أقل من 15 ملغ في اليوم فعالة، بحسب تحليلهم.