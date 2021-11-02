4 فوائد صحية غير متوقعة لتناول الشوفان

بيروت - نادين محمد -

فوائد الشوفان عديدة في الحصول على معدة مسطحة وعلاج الإمساك ومشاكل الهضم؛ لغناه بكم كبير من الألياف التي تساعد على الهضم والحد من الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام؛ مما يساعدك في الحصول على معدة مسطحة بأقل جهد، وغيرها الكثير من الفوائد الصحية للشوفان تعرفي عليها.

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خفض الوزن

يساعد تناول من 50 إلى 70 جراماً من الشوفان يومياً في علاج الانتفاخ وهو أحد أكبر العوائق للحصول على معدة مسطحة، ولكن في المقابل تناول الشوفان بجانب النظام الغذائي يمنحك الشبع طوال النهار ويساعد على تخسيس الوزن.

2- محاربة الإمساك والانتفاخ

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محاربة الإمساك والانتفاخ

يساعد تناول دقيق الشوفان في الصباح على الإفطار كل يوم أو كل يومين؛ للحصول الحصول على معدة مسطحة ومحاربة الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي

3-التحكم في الشهية

الشوفان مليء بالألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع وتزويدك بالطاقة لفترة أطول، مما يحد من الجوع، والشوفان غني أيضاً بالكربوهيدرات المعقدة، ولكنه خالٍ من السكر تقريباً، فيساعد في كبح الجوع والحفاظ على نشاطك لساعات.

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التحكم في الشهية

ويمكنك تناول دقيق الشوفان في الصباح على الإفطار لمنحك الشبع لفترة أطول ويبطئ عملية الهضم، تدريجياً على مدار عدة ساعات، ويمنع الإفراط في تناول الطعام، مما يساعد في التحكم في الوزن.

4- يحارب احتباس الماء والتورم

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فوائد الشوفان

يؤدي تناول الكثير من الصوديوم إلى احتفاظ الجسم بكميات زائدة من السوائل، مما يؤدي إلى حدوث تورم في الذراعين والساقين واليدين والقدمين.

يساعد تناول 50 إلى 70 جراماً من الشوفان في علاج احتباس الماء والحصول على معدة مسطحة والتقليل بشكل كبير من التورم، بما في ذلك تورم البطن والقدمين .

بجانب الشوفان يمكنك تناول الألبان قليلة الدسم التي تحتوي على سعرات حرارية أقل، وتساعدك على إنقاص الوزن، وتوفر معادن إضافية؛ لمحاربة التورم الناتج عن احتباس الماء.