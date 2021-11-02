بيروت - نادين محمد -

تختلف تجربتي في العشرين مع رجيم الخضار المسلوقة عن تجاربي مع الحميات التي اتبعتها في اوقات سابقة. فقد تمكنت من خلاله من تحقيق الكثير من الفائدة ومن خسارة بعض الكيلوغرامات الزائدة. ولهذا قررت تطبيقه بين الحين والآخر بعد الاجازات والاعياد وغير ذلك. كما رأيت انه من المفيد ان اتشارك تجربتي في العشرين مع رجيم الخضار المسلوقة مع الفتيات اللواتي يعانين من زيادة الوزن ويبلغن المرحلة العمرية نفسها. وهذه التفاصيل المهمة.

بداية تجربتي مع رجيم الخضار المسلوقة



بدأت تجربتي في العشرين مع رجيم الخضار المسلوقة بعدما اكتسبت بضعة كيلوغرامات خلال فصل الصيف. فأنا اعلم تماماً ان الخضار المسلوقة مفيدة للمعدة حيث يساهم تناولها في تسهيل عملية الهضم وفي الحد من المعاناة من العديد من المشاكل وخصوصاً الامساك. كما انها تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وتخلو من الدهون الضارة. ولهذا لا يمكن استهلاكها ان يؤدي الى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم او الى تراكم الكتل الدهنية في انحاء الجسم المختلفة.



طريقة رجيم الخضار المسلوقة



عرفت انه يمكنني اتباع هذا الرجيم لمدة اسبوع لا اكثر. فالمبالغة في هذا يمكن ان تؤدي الى حدوث نقص لدي في بعض المغذيات. ولهذا اردت الالتزام بهذه القاعدة وسأقدم مثالاً على البرنامج الذي طبقته.

الفطور. قطعة متوسطة الحجم من التوست او من الخبز الكامل او الاسمر، قطعة متوسطة الحجم من جبنة قليلة الدسم، طبق من الخضار المسلوقة مثل الطماطم والخيار والفليفلة والجزر.

الغداء. طبق كبير من الخضار المسلوقة من دون ملح. ويمكن في هذه الحالة تناول الكوسا والجزر والبروكولي والقرنبيط والملفوف مع رشة من البهارات والقليل من زيت الزيتون.

العشاء. طبق من الخضار المسلوقة لكن يجب ان تكون خالية من النشاء. ومن الممكن خلال هذه الوجبة ايضاً تناول طبق من سلطة الخضار الطازجة.

نصائح لنجاح رجيم الخضار المسلوقة

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قبل ان ابدأ تجربتي مع رجيم الخضار المسلوقة قرأت الكثير عنه وعرفت انه لا بد لي، من اجل تحقيق هدفي، ان اتبع بعض النصائح المهمة.

- عدم تناول الخضار المخللة لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الملح وهو ما يسبب احتباس الماء في الجسم والانتفاخ.

- عدم اضافة السكر الى اي من المشروبات التي يتم تناولها وعدم اضافة الملح الى الطعام.

- من الضروري شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يومياً. كما يمكن استبداله احياناً بالخلاصات النباتية الخالية من السكر.

- يمكن خلال هذا الرجيم التركيز على بعض انواع الخضار اكثر من غيرها.

• الملفوف يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية ويساعد على حرق الدهون كما يزود الجسم بالعديد من المغذيات وخصوصاً البوتاسيوم والحديد والفيتامين C ومضادات الاكسدة الفعالة.

• السبانخ يحتوي ايضاً على عدد قليل من السعرات الحرارية.

• البروكولي والقرنبيط. يحتويان على نسبة مهمة من الفيتامين C وعلى عدد قليل جداً من السعرات الحرارية.

فوائد رجيم الخضار المسلوقة



خلال تجربتي في العشرين مع رجيم الخضار المسلوقة قرأت الكثير عنها وعرفت انها تقدم الكثير من الفوائد.

- تعتبر الخضار مصدراً مهماً للعديد من العناصر الغذائية التي يحتاج اليها الجسم من اجل اداء وظائفه الحيوية.

- تساعد على انقاص الوزن بشكل فعال.

- تحتوي على الكثير من الماء وعلى الالياف. كما يعزز تناولها بشكل منتظم النشاط والحيوية. ولهذا قررت ان اخوض تجربتي في العشرين مع رجيم الخضار المسلوقة مرة كل 6 اشهر.



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