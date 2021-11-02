شكرا لقرائتكم خبر عن عصير طبيعى يقلل فرص الإصابة بسرطان الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الكثيرون لاتباع النصائح الوقائية للحد من الإصابة بسرطان الجلد، ومن أهم هذه النصائح تجنب التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، وفى حالة ضرورة التعرض يجب وضع واقى من الشمس للحفاظ على صحة الجلد وتجنب الإصابة بالسرطان.

وهناك مفاجأة اكتشفها الخبراء وهى أن هناك مجموعة مختلفة من عصير الفواكه يساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الإصابة بسرطان الجلد، وهذا ما سنتتعرف عليه خلال التقرير التالى وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " timesnownews" .

يشير التقرير إلى أن سرطان الجلد هو نمو غير طبيعى لخلايا الجلد، وغالبًا ما ينجم عن التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

سرطان الجلد: هل يمكن لعصير الفواكه أن يقلل فرص الإصابة؟

على مدى العقود الخمسة الماضية زادت تشخيصات سرطان الجلد بشكل كبير وفقًا لتقدير جمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AADA)، وتقول هيئة الصحة إن ما معدله 10 آلاف شخص تم تشخيصهم بسرطان الجلد وأن غالبيتهم يعانون من سرطان الجلد، أكثر أشكال سرطان الجلد فتكًا، ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أنه وفقًا لعلماء التغذية، هناك طريقة بسيطة لدرء المخاطر عن طريق إدخال مشروب جديد فى نظامك الغذائى.

وكشف موقع timesnownews أن اتباع نظام غذائى غنى بالفواكه والخضروات، والأهم من ذلك أنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، يعمل بشكل أفضل لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

لهذا الغرض قام علماء التغذية فى جامعة أوتاوا الكندية بفحص تأثير عصير التوت الأزرق على خطر الإصابة بسرطان الجلد، ونشرت الدراسة فى مجلة الوقاية من السرطان.

عصير التوت البرى وخطر الإصابة بسرطان الجلد

يعتبر التوت الأزرق مصدر قوة للفوائد الصحية وغالبًا ما يُعتبر من الأطعمة الخارقة نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وغالبًا ما يرتبط التوت الحمضى بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان أيضًا، وقد أجريت الدراسة بنفس التأثير فى الاعتبار.

وأعد الباحثون كوبًا من عصير التوت الطازج مع العنب البرى الناضج تمامًا، ثم تم تغذية هذا العصير مع مادة البوليفينول.

ولاحظ الخبراء أن عصير التوت المخصب بالبوليفينول يمنع تكاثر الخلايا الجذعية السرطانية، حيث يمتلك هذا المشروب، وفقًا للخبراء، خصائص مضادة للسرطان ومضادة للنقائل تعمل بشكل جيد ضد مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.