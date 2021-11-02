شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب رئيسية لزيادة دهون البطن " الكرش" .. أبرزها قلة النوم والتدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يكتسبون دهون البطن الذى يتسبب فى ظهور "الكرش"، الأبرز هو سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة والتوتر، مما يؤثر بالسلب على الصحة وزيادة خطر الإصابة بالمشاكل الصحية والأمراض المزمنة.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday يمكن أن تزيد دهون البطن من الإصابة بـ"مرض قلبي، أزمة قلبية، ضغط دم مرتفع، السكتة الدماغية،داء السكري من النوع 2، سرطان الثدي،سرطان القولون".

وتشمل الأسباب الشائعة لزيادة دهون البطن ما يلي:

1: سوء التغذية

يمكن للأطعمة السكرية مثل الكعك والحلوى والمشروبات مثل الصودا وعصير الفاكهة أن تسبب زيادة الوزن وتقلل من قدرة الشخص على حرق الدهون، فقد تؤثر الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين وعالية الكربوهيدرات أيضًا على الوزن.

2: كثرة الكحول

يمكن أن يسبب استهلاك الكحول الزائد مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية ، بما في ذلك أمراض الكبد والالتهابات، حيث وجد تقرير عام 2015 عن استهلاك الكحول والسمنة أن الإفراط في شرب الكحول يتسبب في زيادة وزن الذكور حول بطونهم.

3: عدم ممارسة الرياضة

إذا كان الشخص يستهلك سعرات حرارية أكثر مما يحرق ، فسوف يزداد وزنه، فنمط الحياة غير النشط يجعل من الصعب على الشخص التخلص من الدهون الزائدة ، خاصة حول البطن.

4 :الإجهاد

يساعد هرمون الستيرويد المعروف باسم الكورتيزول الجسم على التحكم في الإجهاد والتعامل معه ، عندما يكون الشخص في حالة خطرة أو ضغط مرتفع ، فإن الجسم يفرز الكورتيزول ، وهذا يمكن أن يؤثر على عملية الأيض.

غالبًا ما يبحث الناس عن الطعام من أجل الراحة عندما يشعرون بالتوتر،و يتسبب الكورتيزول في بقاء تلك السعرات الحرارية الزائدة حول البطن ومناطق أخرى من الجسم لاستخدامها لاحقًا.

5: علم الوراثة

هناك بعض الأدلة على أن جينات الشخص يمكن أن تلعب دورًا في إصابته بالسمنة، يعتقد العلماء أن الجينات يمكن أن تؤثر على السلوك والتمثيل الغذائي وخطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالسمنة، وتلعب العوامل البيئية والسلوك أيضًا دورًا في احتمالية إصابة الأشخاص بالسمنة.

6: قلة النوم

ترتبط فترة النوم القصيرة بزيادة تناول الطعام ، مما قد يلعب دورًا في تكوين دهون البطن، وقد يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أيضًا إلى سلوكيات أكل غير صحية ، مثل الأكل العاطفي.

7: التدخين

قد لا يعتبر الباحثون أن التدخين سبب مباشر لدهون البطن ، لكنهم يعتقدون أنه عامل خطر، نشرت دراسة عام 2012 في المجلة بلوس وأظهرت أنه على الرغم من أن السمنة كانت هي نفسها بين المدخنين وغير المدخنين ، فإن المدخنين لديهم دهون في البطن والحشوية أكثر من غير المدخنين.