إلغاء وتأجيل أكثر من 100 رحلة في مطارات موسكو لسوء الأحوال الجوية

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

شهدت حركة الطيران في المطارات الكبرى للعاصمة الروسية موسكو الليلة الماضية وصباح اليوم اضطرابا شديدا مع الإعلان عن إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات بسبب الاحوال الجوية السيئة .



و نقلت وكالة " انتر فاكس" للأنباء عن بيان لوكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أن الضباب الكثيف تسبب بالغاء وتأجيل اكثر من 100رحلة جوية، حيث تأجلت 17 رحلة وألغيت 6 رحلات في مطار "فنوكوفو"، وأجلت 22 رحلة وألغيت 15 في مطار "دوموديدوفو"، وتأجيل31 رحلة والغيت 15 في مطار "شيريميتيفو".

و أوضح البيان أن أكثر من 30 طائرة كانت متجهة إلى مطارات العاصمة الروسية موسكو غادرت إلى مطارات بديلة بسبب الضباب الكثيف.