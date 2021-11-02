رغم اناقته.. الكعب العالى يعرضك لمخاطر عديدة أبرزها الإنزلاق الغضروفى

القاهرة - سامية سيد - ارتداء الكعب العالى أكثر العادات التى تحرص عليها بعض النساء خاصة القصيرات منهن، لأنه يمنحك مظهر مميز وجسد ممشوق ينعكس على ثقتك بنفسك، لكن الاستمرار فى ارتدائه لفترة طويلة قد يؤدى إلى مضاعفات صحية عديدة، تزيد بخطر الإصابة من آلام الساق والظهر والقدم قد تصل إلى حدوث تغييرات هيكلية في القدم نفسها، مما يؤدي إلى الوكعات، والقدم المطرقة، وغيرها من الحالات التي قد تتطلب تصحيحًا جراحيًا.

وأكد تقرير نشر فى موقع verywellhealth، عن الكثير من مضاعفات ارتداء الكعب العالى ومنها:

الأحذية ذات الكعب العالي ستجبر الجسم على خفض مركز الثقل عند الوركين ، مما يتسبب في انحناء غير طبيعي في أسفل الظهر، بالإضافة إلى ذلك ، يضع الكعب العالي ضغطًا مفرطًا على الظهر والأطراف السفلية مما قد يؤثر بشكل كبير على التوازن.

2. تزيد حدة التقوس بالعمود الفقري

يضع الكعب العالي قدمك في وضع منحني (ممتد لأسفل) ، وبالتالي يزيد الضغط على مقدمة القدم، و يجبرك هذا على ضبط بقية جسمك للتعويض عن التغيير في التوازن.

3.يؤثر على عضلات الركبة

التغير فى وضع القدم عند ارتدائه يجعل عضلات الورك المثنية تعمل بجهد لدفع الجسم إلى الأمام، وبالتالي ستحتاج ركبتيك أيضًا إلى البقاء أكثر ثنيًا ، مما يجعل عضلات ركبتك تعمل بجهد أكبر من المعتاد.

4.تلف عظام الأصابع والقدم

السير منوخلال الكعب العالي يتطلب قدرًا كبيرًا من التوازن والدقة للتنقل من خلال المشي على أطراف أصابعك بشكل أساسي، مما يعرضها لتلف العظام والأنسجة الضامة الكامنة