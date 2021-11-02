شكرا لقرائتكم خبر عن هل السمنة مرضًا وراثيًا ؟.. تقرير من موقع طبى عالمى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق علي الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أنهم مرضي سمنة، وهناك العديد من الاعتقادات بعضها صحيح وأخري خاطئة حول السمنة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " medicalnewstoday".

أشار التقرير، بعض الأشخاص يعتقدون أنهم عند ممارسة الرياضة وتقليل كميات الطعام سيساعدهم هذا علي التخلص من الوزن الزائد، ولكن ما فائدة هذا الأمر عند تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية؟، ولذا يجب ممارسة التمارين الرياضية مع تناول طعام صحي للتخلص من السمنة.

وأضاف التقرير، أن الحالة النفسية لها دور كبير في عدم القدرة علي فقدان الوزن، ولذا عليك التخلص من التوتر والقلق والإجهاد للحصول علي وزن مثالي.

وأكد التقرير، أن التاريخ الوراثي له دور كبير في زيادة فرص الإصابة بالسمنة، ولكن ليس شرط أساسي للإصابة بزيادة الوزن، ويكون السبب في هذا الأمر هو اتباع العادات الغذائية الخاطئة في العائلة، فعند الاعتياد علي تناول طعام صحي فأنت بهذه الطريقة تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالسمنة.

ومن ضمن المعتقدات الخاطئة حول السمنة أو زيادة الوزن، أن الأشخاص الذين يعانون بالسمنة لا يقمون بالقيام بأي نشاط، والسبب زيادة الوزن، ولكن حقيقة الأمر هو أنهم يقدرون علي الحركة وممارسة الحياة بشكل طبيعي ولكنهم لا يرغبون، بسبب تعرضهم للإصابة بالاكتئاب، ولذا عليهم التخلص من الوزن الزائد لزيادة قدرتهم علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي.