شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أخطاء تجنب فعلها أثناء شرب الماء.. منها ابتلاعه بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الماء من أهم العناصر الأساسية التي يحتاجها الإنسان، حيث يساعد على الترطيب بل يضمن عمل أجسامنا بشكل صحيح، لذا من المهم شرب 8 إلى 10 أكواب من الماء على مدار اليوم، ويجب أن تعرف أيضًا الطريقة الصحيحة لشرب الماء من أجل صحة أفضل، حيث يرتكب معظمنا أخطاء شائعة أثناء شرب الماء يجب تجنبها، وفقاً لموقع "healthshot".

أخطاء شائعة أثناء شرب الماء يجب تجنبها1. تجنب بلع الماء بسرعة

عندما نكون في عجلة من أمرنا نحاول أن نشرب الماء في نفس واحد بقدر ما نستطيع لكنها ضارة، يجب ألا تبتلع الماء بسرعة لأن الشوائب في الكلى والمثانة يمكن أن تتراكم في الأسفل فقط تناول رشفات صغيرة من الماء للمساعدة على الهضم لذلك، يُنصح بتناول الماء ببطء حيث أن له فوائد مختلفة.

2. تجنب شرب الماء قبل الأكل مباشرة

معدتك يجب أن تمتلئ بنسبة 50 % من الطعام ، و 25%من الماء ، و 25% يجب تركها فارغة لعملية الهضم هذا هو السبب في أن شرب الماء قبل تناول الوجبة مباشرة ليس فكرة رائعة، لأن القيام بذلك يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع ، وبعد ذلك لن تكون قادرًا على تناول ما يكفي من الطعام ولن تتمكن من الحصول على الكمية المناسبة من التغذية وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الهضم بعد ذلك ، قد تصاب أيضًا بمشاكل مثل الغثيان والإمساك.

3. لا تشرب الماء أثناء الوقوف

على الرغم من أنك ربما لم تفكر أبدًا فيما إذا كانت هذه هي الطريقة الصحيحة لشرب الماء أم لا، فربما تم تذكيرك من قبل كبار السن مرة واحدة على الأقل أنه يجب شرب الماء عندما تكون في وضع الجلوس.

قال الدكتور بريتام مون، الطبيب الاستشاري بالهند، "تتوتر أعصاب الشخص أثناء شرب الماء عند الوقوف، مما يمكن أن يخل بتوازن السوائل ويسبب عسر الهضم كما يذهب الماء إلى الجزء السفلي من المعدة، ولن نحصل على العناصر الغذائية".

4. إضافة المحليات الصناعية

قد لا تحتوي المحليات الصناعية على سعرات حرارية ولكن أظهرت الدراسات أن ذلك قد يعزز زيادة الوزن وخطر الإصابة بحالات صحية معينة ليس هذا فقط ، فالسكر يزيد من احتياجات الجسم من الماء بسبب كمية الماء المطلوبة لاستقلاب السكر لذلك ، في حين أن طعم المشروبات السكرية قد يكون منعشًا في البداية، إلا أنها قد تسبب الجفاف.

حاول تجنب أي شيء يحتوي على السكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز أو الأسبارتام بدلاً من ذلك ، يمكنك اختيار الليمون أو النعناع أو الأعشاب والعصائر الطبيعية.