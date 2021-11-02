شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تتحكم فى ارتفاع ضغط الدم من طعامك.. تناول الجزر والسبانخ وقللّ الكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا كما أنها مجهدة لمن يعانون منها، ولكن يمكن التعامل معها وجعلها تحت السيطرة من خلال الأكل الصحيح واتباع عادات ونمط حياة صحي، لذلك كيف يمكنك ضبط ضغط الدم من خلال الأطعمة البسيطة وعادات نمط الحياة، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

يُقترح اتباع نظام داش الغذائي للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، حيث يعتمد على تناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم وقد وجد أن اتباع هذا النظام الغذائي يساعد في التخلص من الدهون المشبعة وتقليل مستويات الكوليسترول الضار ويمكن أن يخفض ضغط الدم بما يصل إلى 11 ملم زئبق.



اتحكم فى ضغط الدم

تقليل الملح

أسهل طريقة للسيطرة على ضغط الدم المرتفع هي تقليل الملح في نظامك الغذائي، لقد وجد أنه يمكن أن يحسن صحة قلبك ويقلل من ضغط الدم بحوالي 5 إلى 6 ملم زئبق.

الإقلاع عن التدخين

نعلم جميعًا أن التدخين ضار بالصحة، وقد ثبت أن التدخين يزيد من ضغط الدم، والإقلاع عنه قد يساعد في السيطرة على ضغط الدم، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن الصحة العامة.

التقليل من الكافيين

بينما لم يتم توثيق أي شيء يشير إلى أن الكافيين يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، يوصى الخبراء بأن التحكم في استهلاك الكافيين هو عادة جيدة، ولا ينبغى الإفراط بتناول ما يزيد عن كوب أو اثنين من مشروبات الكافيين يوميًا.

الجزر

يحتوي الجزر أيضًا على نسبة عالية من المركبات الفينولية، مثل أحماض الكلوروجينيك وأحماض الكافيين، التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، مما قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.



الكرفس

الكرفس

يحتوي على مركبات تسمى الفثاليدات، والتي قد تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض مستويات ضغط الدم.



البروكلي

البروكلي

إنه نبات صليبي معروف بفوائده الصحية، كما أنه فعال للغاية في تحسين صحة جهاز الدورة الدموية، وهو غنى بالفلافونويد الذى يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق تعزيز وظيفة الأوعية الدموية وزيادة مستويات أكسيد النيتريك في الجسم.



السبانخ

السبانخ

السبانخ غنية بالنترات ومحملة أيضًا بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.