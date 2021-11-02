شكرا لقرائتكم خبر عن هل فقدان الوزن بدون ممارسة الرياضة ضاراً لك ويفقدك العضلات مع الدهون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من الناس عن فقدان الوزن من خلال اتباع نظام غذائى أو ريجيم بدون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، لكن التحكم في نظامك الغذائي وحده لا يمكن أن يكون حلاً لإنقاص الوزن بشكل صحى، في هذا التقرير نتعرف على أضرار فقدان الوزن بدون ممارسة الرياضة، بحسب موقع "health shot".

وبحسب أطباء التغذية فإنك عندما تفقد الوزن أو تحاول إنقاص الوزن، فأنت لا تخسر الدهون حقًا، بل تفقد بعض الدهون والعضلات والماء، وإذا تم إنشاء إجمالي عجزك في السعرات الحرارية عن طريق تناول كميات أقل من الطعام، فأنت تسبب المزيد من الضرر لجسمك.

وزنك هو التوازن بين السعرات الحرارية التي تتناولها والسعرات الحرارية التي تحرقها ستفقد الوزن إذا تناولت نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية تحرق فيه سعرات حرارية أكثر مما تتناوله وستزيد وزنك إذا تناولت سعرات حرارية أكثر مما تحرق، لكن يسمح لك إضافة النشاط البدني حرق سعرات حرارية أكثر من مجرد اتباع نظام غذائي وحده.





عندما تكون في حالة نقص في السعرات الحرارية ، يميل جسمك إلى حرق العضلات أيضًا إذا انخفضت كتلة عضلاتك، فإن معدل الأيض وحرق الدهون يتباطأ، وإذا تباطأ معدل الأيض ، فقد تصل إلى مرحلة الاستقرار في فقدان الوزن ثم في وقت مبكر وحتى أقل كمية من الإفراط في تناول الطعام ستجعلك تكتسب وزناً .

ومن الأفضل اتباع نظام غذائي صحي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام وللتمارين المنتظمة ، يجب أن تتبع تمارين القوة.

عندما تتبع نظامًا غذائيًا، لا بأس من تخطي تمارين القلب ولكن تأكد من حصولك على تمارين القوة والمقاومة حيث تكون عضلاتك نشطة ، حتى تتمكن من تقليل فقدان العضلات الذي يحدث وهذا سيجعل رحلة إنقاص وزنك مستدامة وصحية.