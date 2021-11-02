صحة ورشاقة

الكشف عن مواد غذائية تسرع الإصابة بالخرف

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

أعلنت منظمة Dementia Australia أن المواد الغذائية المحتوية على الدهون المشبعة والدهون المتحولة تزيد من خطر الإصابة بالخرف.

 

وتفيد صحيفة Daily Express، إلى أن منظمة Dementia Australia كشفت المواد التي عند تناولها دائما يزيد من خطر تطور الخرف.

 

وتقول الصحيفة، "الأشخاص الذين يتناولون أطعمة غنية بالدهون المتحولة والدهون المشبعة هم في مجموعة الخطر".

 

وتشمل قائمة المواد الخطرة التي نشرتها المنظمة الأسترالية: منتجات الألبان عالية الدسم مثل الزبدة، واللحوم الدهنية وزيت النخيل وزيت جوز الهند والشوكولاتة.

 

وتشير منظمة Dementia Australia، إلى أن المأكولات السريعة والوجبات الخفيفة والمعجنات مثل التورت والبسكويت، غنية بالدهون المتحولة.

 

وتؤكد، عند التخلي عن تناول هذه الأطعمة، لا يعني تجنب الإصابة بالخرف 100 بالمئة، ولكن يخفض خطر الإصابة به كثيرا.

 

ووفقا لخبراء المنظمة، الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة، والأطعمة الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة يمكن أن تحمي من المرض.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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