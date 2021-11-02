شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. أفضل وجبات صحية للإفطار تساعدك فى رحلة التعايش مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى مرضى السكرى من تحديات عديدة فى اختيارات الأطعمة الملائمة لهم، خوفا من تناول وجبات تسهم فى ارتفاع مستويات السكرى بالدم، والتى قد ينتج عنها مضاعفات صحية خطيرة تلحق الضرر بكل عضو داخل جسمك، لذا لابد من انتقاء الأطعمة التى تساعدك على خفض مستويات السكر في الدم .

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، حدد الخبراء عدد من الأطعمة التى يمكنك تناولها في وجبة الإفطار ، وتساعدك فى رحلتك مع مرض السكري.

من أبرز تلك الأطعمة الصحية لمرضى السكرى مايلى:

بسكويت القمح يعد من الخيارات الصحية لمرضى السكرى بدلا من تناول الحبوب واللبن خلال الافطار، لأنها مليئة بالسكر لذا استبدالها بهذه الخيارات مثل القمح المبشور

الشوفان يعد الشوفان خيارًا صحيا لأولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، حيث يشير تقرير صادر من

منظمة السكري إلى أن الأطعمة المنخفضة في المؤشر الجلايسيمي مفيدة للتحكم في مستويات السكر في الدم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

البيض يعتبر البيض خيارًا ر آخر لمرضى السكري نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين والدهون المعتدلة ومحتوى الكربوهيدرات المنخفض.

وجدت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يمكن أن يساعد في تحسين ملفات السكر في الدم لمن يعانون من مرض السكري من النوع 2.