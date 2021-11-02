شكرا لقرائتكم خبر عن لزيادة مستوى الهيموجلوبين في الدم.. تناول عصير الرمان يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهيموجلوبين هو بروتين غني بالحديد موجود في خلايا الدم الحمراء ، وهو المسؤول عن حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، الحفاظ على مستوى الهيموجلوبين في غاية الأهمية لأن أي نوع من عدم التوازن قد يؤدي إلى الإرهاق وضيق التنفس وضعف الشهية وغير ذلك.

وغالبًا ما يؤدي انخفاض مستوى الهيموجلوبين بشكل ملحوظ إلى حالات مثل فقر الدم، وفقًا لخبراء الصحة ، يجب تضمين الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين ب وفيتامين ج وحمض الفوليك وآخرين في نظامهم الغذائي اليومي للحصول على مستوى هيموجلوبين متوازن، إحدى هذه الفاكهة التي تساعد على تعزيز الهيموجلوبين هي الرمان بحسب ما نشره موقع " food-ndtv".

كيف يساعد الرمان على تعزيز الهيموجلوبين:

الرمان مصدر غني للحديد والفيتامينات A و C و E والبروتين والكالسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، العديد من هذه العناصر الغذائية تساعد في زيادة تعداد الدم، قد يساعد حمض الأسكوربيك الموجود في الرمان أيضًا على تعزيز محتوى الحديد في الجسم ، وتنظيم تعداد الدم، لهذا السبب يُقترح بتضمين كوب واحد على الأقل من عصير الرمان (محلي الصنع) في نظامك الغذائي لضمان مستويات صحية من الهيموجلوبين في جسمك.

وفقًا لخبير التغذية الدكتور أشوتوش جوتام ، يعتبر"الشمندر" المعروف باسم البنجر مصدرًا ممتازًا للحديد وفيتامين سي العناصر الغذائية التي تساعد على منع فقر الدم، وكذلك الصبار فإنه غني أيضًا بفيتامين C ومضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية الأخرى ويمكن أن يساعد في تحفيز نخاع العظام الذي ينتج خلايا الدم الحمراء والبيضاء.

طريقة عمل عصير الرمان للهيموجلوبين:

لتحضير هذا العصير، قم بوضع نصف كوب بنجر و 2 كوب من عصير الرمان، واخلطيهما جيدا للاستمتاع بفائدته.