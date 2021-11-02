شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يساعد لبان الدكر في علاج الربو والسكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان لبان الدكر عنصرًا أساسيًا في طب الحضارات القديمة، وثبت فعاليته في علاج العديد من الأمراض، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الصحية التي تعم علي الجسم عند تناوله، وذلك وفقا لموقع "facty"، ومنها: -مضاد للميكروبات:

أظهرت بعض الدراسات فعالية لبان الدكر في تقوية الجهاز المناعي، وحماية الجسم من الإصابة بالميكروبات، وذلك يرجع لاحتوائه علي حمض البوزويليك ، ولذا عليك تناوله.



لبان الدكر

-علاج الاكتئاب: تظهر الأبحاث أن لبان الدكر يساعد في علاج الاكتئاب، وثبت أن تناوله يقلل من إفراز هرمون القلق والتوتر بعد ثلاث أسابيع، وهو يعتبر بديلا للأدوية مضادة للاكتئاب. -علاج القولون العصبي:متلازمة القولون العصبي هي اضطراب في الأمعاء الغليظة يسبب الغازات والتشنجات والإمساك وغيرها من الأعراض المزعجة والمؤلمة، وتظهر الأبحاث التي أجريت على حمض البوزويليك أن الأفراد الذين يعانون من القولون العصبي الخفيف يحتاجون إلى أدوية وتقييمات طبية بعد ستة أشهر، و شهدت الموضوعات انخفاضًا كبيرًا في الإجهاد التأكسدي المسؤول عن التهاب الأمعاء. للأشخاص الذين يتناولون لبان الدكر. -مشاكل العمود الفقري:

عند التقدم في السن وزيادة معدلات السمنة ، يرتفع حالات هشاشة العظام، وهي أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا ، حيث أظهرت تجربة سريرية أن الأشخاص عند تناولهم لبان الدكر لمدة 3 أشهر يقل لديهم الشعور بالألم.



فوائد لبان الدكر

-علاج أزمة الربو: في الطب التقليدي ، استخدم لبان الدكر في علاج أمراض الجهاز التنفسي والربو، وجدت الأبحاث أن تناول لبان الدكر ثلاث مرات في اليوم على مدار ستة أسابيع يثبط مادة الليكوترين ، التي تسبب تقلص العضلات الملساء وتحافظ على الالتهاب أثناء استجابات الحساسية والربو. وجد سبعون بالمائة من الأشخاص المصابين بالربو القصبي أن أعراضهم ، مثل صعوبة التنفس وتكرار النوبات ، انخفضت بشكل ملحوظ أو اختفت. -علاج مرض السكر:

تشير الأبحاث إلى أن لبان الدكر يمكن أن يكون مفيد لمرضى السكري، لأنها تساهم في تنظيم نسبته في الدم.