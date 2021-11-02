شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتعرض للتعرق أثناء النوم؟.. تعرف على أهم الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بالحرارة والرغبة في الجلوس بمكان به تهوئة جيدة أثناء النوم؟..هل تستيقظ من نومك وأنت تعاني من التعرق الشديد؟.. لذا فأنت مصاب بالتعرق الليلي، هذا الأمر الذي يعد علامة على الإصابة بوجد خلل معين في الجسم، وله العديد من الأسباب التي سنتعرف عليها وفقا للتقريرالمنشور عبر موقع "webmed".

- سن اليأس:

تتعرض بعض النساء عند التقدم في العمر للإصابة بسن اليأس، وهذا الأمر يتسبب في شعورهن بهبات ساخنة شديدة أثناء الليل والسبب التغيرات الهرمونية التي تتعرض لها النساء بسبب انقطاع الطمث.

-علامة علي الإصابة بالسرطان:

التعرق الليلي من الأعراض المبكرة لبعض أنواع السرطان، وسرطان الغدد الليمفاوية، ويصاحب هذا الأمر فقدان الوزن الغير مبرر وارتفاع حرارة الجسم.

-بعض الأدوية:

يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية إلى التعرق الليلي، كالأدوية المضادة للاكتئاب فيعاني ما بين 8% إلى 22% من الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المضادة للاكتئاب من التعرق الليلي، كما ارتبطت عقاقير نفسية أخرى أيضًا بالتعرق الليلي كمضادات القلق، ونجد أن الأدوية الخاصة بخفض ارتفاع حرارة الجسم، تتسبب أيضا في هذا الأمر.

-الإصابة بعدوى:

عدوى فيروسية أو بكتيرية تسبب في رفع درجة حرارة الجسم الداخلية لمحاربة العدوى، وهنا يزداد إفراز العرق أو الإصابة بالتعرق الليلي.

-نقص السكر في الدم:

يمكن أن يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم إلى التعرق، و قد يعاني الأشخاص الذين يتناولون الأنسولين أو أدوية السكري عن طريق الفم من نقص السكر في الدم ليلًا مصحوبًا بالتعرق.