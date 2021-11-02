شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأطعمة تقوى أظافرك وتساعدك على نمو الشعر والجلد.. أبرزها السلمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البيوتين مصدر كبير لتغذية للشعر والجلد والأظافر، لأنه يعرف أيضا بفيتامين B7 ، والذى يلعب دورًا رئيسيًا في الهضم والتواصل بين الخلايا في الجسم ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة NIH، حيث أن البيوتين يدعم نمو الشعر والأظافر، وبالنظر إلى أن نقص البيوتين أمر نادر الحدوث.

وحدد تقرير نشر في موقع livestrong، بعض الأطعمة الغنية بعنصر البيوتين والكمية الموصى به يوميا، ومن أبرز تلك الأطعمة:1.كبد البقر

كبد البقر غنى بالبيوتين كما أنه غنى بفيتامينات ب التي تدعم إنتاج الطاقة في الجسم.

2.البيض

لأنه غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين وفيتامين د والكولين ، ولكنه أيضًا أحد أهم مصادر الغذاء للبيوتين.

3.السلمون

مليء بالعناصر الغذائية المفيدة لك، بما في ذلك فيتامين د الداعم للمناعة ، وأوميجا 3 الدهنية، حيث مصدرًا رائعًا للكالسيوم.

4. لحم البقرى المفروم

فهى من الأطعمة الغنية التي تمنحك الحديد والمعادن العديدة، بجانب إنه غنى بمضادات الأكسدة، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات

5.بذور عباد الشمس

تعد بذور عباد الشمس واحدة من أغنى مصادر فيتامين E المضاد للأكسدة ، وهي أيضًا واحدة من أفضل الأطعمة النباتية الغنية بالبيوتين.

6.البطاطا الحلوة:

لأنها غنية بالبيوتين، مع مصدرًا رائعًا للألياف الصحية للأمعاء أيضًا، بالإضافة إلى الألياف والبوتاسيوم.

7. اللوز:

المكسرات ليست فقط مصدرًا رائعًا للدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب ، ولكنها توفر أيضًا الألياف وفيتامين هـ، بجانب ذلك توفر كمية جيدة لصحتك للبيوتين.

8. التونة

التونة المعلبة توفر أيضًا القليل من فيتامين ب، ومصدر جيد أيضا للبيوتين الذى يغذى أظافرك

9. السبانخ

مصدر نباتي للبيوتين، حيث تحتوي حصة نصف كوب من السبانخ المسلوقة يوفرلك حصتك الموصى به منها.