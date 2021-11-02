شكرا لقرائتكم خبر عن للنباتيين.. 5 مصادر للبروتينات الصحية ضعها على طعامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسبت الأنظمة الغذائية النباتية شهرة في جميع أنحاء العالم وتتكون هذه الأنظمة من الأطعمة التي تعتمد على النباتات ويتم استبعاد جميع الأطعمة القائمة على الحيوانات والألبان من النظام الغذائي، ورغم أن لحوم الحيوانات مصدرًا سهلاً للبروتين، إلا إنه يجب ملاحظة أنه ليس المصدر الأساسي للبروتينات وهناك بروتينات نباتية، في هذا التقرير نتعرف على 5 مصادر للبروتينات الصحية المناسبة للنباتيين، بحسب موقع "تايمز ناو نيوز".

وعلى عكس الفكرة القائلة بأن الأنظمة الغذائية النباتية يمكن أن تؤدي إلى استهلاك غير كافٍ للبروتين، يمكن لمجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية أن توفر نفس القدر من البروتين الذي يوفره النظام الغذائي الحيواني.

مصادر البروتين النباتي

فيما يلي بعض مصادر البروتين الصديقة للنباتيين:

-الحمص..

يمكن أن يساعد هذا المصدر للبروتين النباتي في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ، وإدارة المستويات الصحية لكوليسترول الدم ، والسيطرة على مرض السكري.

-المكسرات..

تعد المكسرات طريقة متعددة الاستخدامات لإضافة البروتين النباتي إلى النظام الغذائي، كما أنها مصدر للدهون الصحية وأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات. يمكن أن يساعد استهلاك المكسرات في إدارة الوزن، وتعزيز الوظيفة الإدراكية للمخ، وبناء عضلات وعظام صحية.

-العدس..

يمكن أن يكون العدس خيارًا غذائيًا رائعًا لنظام غذائي نباتي لأنه مصدر جيد للبروتين والألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

- فول الصويا ..

وهو مصدر غني بالبروتين والكالسيوم والفوسفور والحديد غالبًا ما يستخدم كبديل للحوم في النظم الغذائية النباتية.

-بذور اليقطين أو اللب الأبيض..

إذا كنت تبحث عن خيار وجبات خفيفة صحية وصديقة للنباتيين، فقد حان الوقت لإضافة بذور اليقطين إلى قائمة البقالة الخاصة بك تعتبر بذور اليقطين ، المليئة بالمغذيات ، مصدرًا رائعًا للبروتين ومضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.