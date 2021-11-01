شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر فاكهة تحتوي على نسبة سكر عالية جدًا.. لن تتوقعها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تحتوي الفاكهة على الألياف والمواد المغذية الأخرى التي يحتاجها جسم الإسنان، لكنها تحتوي أيضا على سكر طبيعي، وبعضها يحتوي عليه بنسب أكثر من غيرها، يمكن أن يضر مرضى السكر عند تناول كميات كبيرة منها.

وأظهر موقع “ميد ويب” الطبي، كميات السكر، التي تحتوي عليها كل فاكهة، والتي جاءت أكثرها احتواء للسكر المانجو، وهم كالتالي:

المانجو

تحتوي حبة المانجو متوسطة الحجم على 45 غراما من السكر – وهذا ليس خيارك الأفضل إذا كنت تحاول مراقبة وزنك أو مقدار السكر الذي تتناوله.

الكرز

إنها حلوى، ويحتوي فنجان من فاكهة الكرز على 18 غراما.

إذا ملأت وعاءًا كبيرًا منها، يمكنك أن تتفقد عدد الأطعمة التي تتناولها.

قم بقياس وجبتك الخفيفة مسبقا حتى تعرف بالضبط كمية السكر، التي ستحصل عليها.

الإجاص (الكمثرى)

حبة واحدة متوسطة الحجم من الإجاص (الكمثرى) تحتوي على 17 غراما من السكر.

البطيخ

قطعة متوسطة من هذه الفاكهة الصيفية تحتوي على 17 غراما من السكر.

كما يوحي اسمه، فهو مليء بالماء، ويحتوي على معادن خاصة تسمى الإلكتروليتات، والتي هي فقط ما يحتاجه جسمك لإعادة الشحن بعد مرور بعض الوقت في الشمس.

التين

حبتان متوسطتا الحجم تحتويان على 16 غراما من السكر.

الموز

تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على 14 غراما من السكر.