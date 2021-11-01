شكرا لقرائتكم خبر عن شاى البابونج أفضل وسيلة لمحاربة الأرق ومشاكل النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأرق وعدم القدرة على النوم من الحالات المرضية المزعجة، التى تؤثر على مختلف مهام حياتك ومستويات طاقتك وقدرتك على العمل والمشي وممارسة جميع الأنشطة بشكل طبيعي، لذا لابد من التغلب على تلك المشكلة من خلال التخلى عن بعض العادات الخاطئة التى قد تؤدى لذلك، وأهمها مشروبات الكافيين وخاصة القهوة.

وأوضح تقرير نشر فى موقع إكسبريس، أنه لابد من استبدال قهوتك المسائية بمشروب آخر، قبل الخلود للنوم، حيث يمكنك تناول شاى البابونج الذى يعد افضل خيار لك اذا قررت التغلب على مشاكل النوم.

وتمنع القهوة إفراز الميلاتونين في الدماغ وهو الهرمون الذي يخبرنا أن نغفو، لذا عليك استبدالها بشاي البابونج، حيث بحتوى على مادة الأبيجينين، المضادة للأكسدة والتى ترتبط بمستقبلات معينة، في دماغك مما قد يعزز النعاس ويقلل من الأرق وتخفض مستويات القلق.

وأوصى الخبراء بضرورة التخلص من الكافيين، والذي يتواجد فى هذه المشروبات والأطعمة مثل الشاي وبعض المشروبات الغازية والشوكولاتة ومشروبات الطاقة.

وبجانب ذلك نصح الخبراء أيضًا بضرورة تجنب القيلولة أثناء النهار، والتأكد من أن غرفة نومك ليست دافئة جدًا، مع ممارسة تمارين اليوجا حتى تتغلب على مشاكل النوم والأرق.