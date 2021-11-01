شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الموز يقلل من أعراض متلازمة القولون العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة أسترالية نشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمى والكبد، أن الموز يلعب دورًا مهمًا في صحة الأمعاء، فالموز عبارة عن غذاء بريبيوتيك يوفر الألياف والنشا المقاوم للجسم لإنتاج الزبدات، والمعروف باسم حمض البيوتيريك، هو واحد من ثلاثة أحماض دهنية رئيسية في القناة الهضمية، ترتبط بتقليل الانزعاج البطني للأفراد المصابين بمتلازمة القولون العصبى، بحسب ما نشره موقع " eatthis".





وأضافت الدراسة التي أعدها سبعة باحثين طبيين وجامعيين متخصصين في أمراض الجهاز الهضمى والتغذية بجامعة ملبورن، أن النظام الغذائي وميكروبيوم الأمعاء تلعب دورًا في تحديد أمراض الجهاز الهضمي مثل مرض الاضطرابات الهضمية ومتلازمة القولون العصبي، ومرض كرون وهو عبارة عن التهاب مزمن وغير معدٍ يسبب التهاب بطانة الجهاز الهضمي (من الفم إلى فتحة الشرج)؛ حيث يصيب جدار الأمعاء وأي جزء منه.

صحة الأمعاء تبدأ من الطفولة

أشار الباحثون إلى أن العوامل الغذائية في بداية الحياة " مرحلة الطفولة" تحدد بشكل كبير مخاطر الصحة أو المرض في وقت لاحق، على سبيل المثال ، قد يؤدي تناول الأطعمة فائقة المعالجة في مرحلة الطفولة أو المراهقة إلى زيادة خطر الإصابة لاحقًا بمرض التهاب الأمعاء أو سرطان القولون والمستقيم ، ويُعتقد أنه يتم توسطه عن طريق تعديل ميكروبيوتا الأمعاء.

الأطعمة المقترحة لصحة الأمعاء

عزز الباحثون الأبحاث التي اقترحت أن الحميات الغذائية الغنية بالدهون الحيوانية والأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية ترتبط بارتفاع معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والاضطرابات التي تسبب التهابًا في الأمعاء وأجزاء أخرى من الجهاز الهضمي.

من ناحية أخرى، يشير المؤلفون إلى أبحاث الجهاز الهضمي التي أظهرت أن برامج تناول الطعام مثل حمية استبعاد مرض كرون يمكن أن تكون وسيلة فعالة للحد من أعراض دسباقتريوز الأمعاء، وتقوم حمية استبعاد مرض كرون على عدم تناول اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والقمح ، وتدعو إلى تناول الأطعمة النباتية الغنية بالألياف يوميًا وتحديدا البطاطس والتفاح والموز من بينها.

الموز مفيدًا لصحة الأمعاء

إذا كنت بحاجة إلى سبب آخر لتقطيع موزة إلى حبوب أو عصير أو دقيق الشوفان، يوضح مؤلفو هذه الدراسة أن الموز عبارة عن غذاء بريبيوتيك يوفر الألياف والنشا المقاوم للجسم لإنتاج الزبدات، والمعروف أيضًا باسم حمض البيوتيريك، هو واحد من ثلاثة أحماض دهنية رئيسية في القناة الهضمية، في الدراسات، ارتبطت المستويات الصحية من هذا الأحماض الدهنية بتقليل الانزعاج البطني للأفراد المصابين بمتلازمة القولون العصبى، وفي دراسة أجريت عام 2016، ارتبط الزبدات أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.