40% من مرضى التهاب الأمعاء يعانون من أعراض نفسية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 33 دقيقة

توصلت دراسة بحثية جديدة، إلى العلاقة بين الإصابة بالتهاب الأمعاء والإصابة ببعض الاضطرابات الدماغية والمعرفية مثل القلق والاكتئاب.

وبحسب مجلة “للعلم” فإن نحو 40% منَ المصابين بداء الأمعاءِ الالتهابي يعانون من أعراض نفسية مثل القلق والاكتئاب، حيث تسبب التهابات الأمعاء تلك في إغلاقِ الحاجزِ الوعائي في الضفيرة المشيمية في الدماغ، وهيَ المسؤولة عن إنتاج السائلِ الدماغي الشوكي، الأمر الذي يؤدي منع وصوله إلى الدماغ.

يشار إلى أن داء الأمعاء الالتهابي يعتبر أحد الاضطراباتِ الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات مهددة للحياة؛ حيث تشمل الالتهابات وتقرحاتِ الأمعاءِ الغليظة والمستقيم والتهابات الطبقات العميقة في الجهازِ الهضمي.

وأفادت الدراسة بأن إلغاءَ تنظيم محورِ الأوعيةِ الدمويةِ في القناةِ الهضميةِ قد يؤدي أيضا إلى ظهورِ أعراضٍ معرفية ونفسية مرتبطة أحيانًا بمرضِ التهاب الأمعاء، ويتسبب في ظهور أعراضِ في أعضاء أخرى خارجَ القناةِ الهضميةِ تشمل القلق أو الِاكتئاب.

وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد أن استخداموا نموذجا لفأر مصاب بالالتهاب المعوي، ورجح الباحثون وجود ارتباط بين التهابِ الأمعاءِ والأمراضِ العقليةِ المصاحبة له.

ولاحظَ الباحثون بعد إجراء التجارب على الفأر، إصابته بعجزٍ في الذاكرة قصيرة المدى وسلوكا يشبه القلق، ما جعلهم يستنتجون أن العجز العقلي المرتبط بمرضِ التهابِ الأمعاء قد يكون نتيجة لتحريرِ محورِ الأوعيةِ الدمويةِ في القناةِ الهضمية.

وتكمن أهمية هذا الاكتشاف، كما يقول المؤلفون، في أنه يمكن الاستفادة منه لتطويرِ برامج علاجية لبعضِ الاضطراباتِ السلوكية.