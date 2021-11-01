شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع طريقة لتخفيف التهاب الحلق .. الغرغرة والمشروبات الدافئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الحلق هو ألم في الجزء الخلفي من الحلق، يمكن أن يكون الألم شديدًا وعادةً يزداد سوءًا عن طريق البلع، وغالبًا ما يكون سببه عدوى فيروسية، ويمكن أن يكون أحيانًا بسبب البكتيريا، وهناك أسباب أخرى غير شائعة مثل الحساسية والجفاف والارتجاع، بحسب ما نشره موقع "eatingwell".

وقالت إيزابيل فالديز، أستاذ مساعد في أمراض الباطنة بكلية بايلور للطب في هيوستن، إن كنت تعاني من التهاب في الحلق لا يهدأ من خلال العلاجات المنزلية ويرتبط بالحمى، فقم بزيارة طبيبك لإجراء اختبار لعدوى بكتيرية تسمى التهاب الحلق، مشيرة إلى أن هناك العديد من الطرق السريعة والسهلة لتخفيف الألم إذا لم يكن سببه البكتيريا.

أسرع طريقة لتخفيف التهاب الحلق 1. المشروبات الدافئة

كلما كان حلقك أكثر جفافًا، كان الألم أسوأ، يعني الحفاظ على رطوبة الحلق أنه سيقلل من تهيجه جرب شيئًا دافئًا ومهدئًا، كوب من الشاي الدافئ مع ملعقة صغيرة من العسل يمكن أن تهدئ الحلق وتكون بمثابة مضاد للميكروبات.

2. تناول الأطعمة:

تناول الأطعمة والفواكه الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات C وA، لدعم جهاز المناعة ليقوم بدوره في مكافحة الفيروسات .

3 ترطيب الغرف

بالإضافة إلى البقاء رطبًا داخليًا، قد تساعدك البيئة الخارجية ذات الرطوبة الكافية على الشعور بالتحسن أيضًا، شغل مرطب في غرفتك للحفاظ على رطوبة الهواء أثناء الليل ، وخلال النهار عندما يكون لديك التهاب في الحلق، أحضر جهاز الترطيب معك إلى الغرف التي تقضي فيها معظم الوقت.

4. الغرغرة بالماء المالح

الغرغرة بالماء الفاتر تساعد على سحب السوائل من الأنسجة الملتهبة في الحلق وبالتالي تخفيف الأعراض، ​​تساعد الغرغرة أيضًا في الحفاظ على رطوبة الحلق وتساعد في الترطيب ، وهو أمر مهم عندما تقاوم أجسامنا العدوى، هذا من شأنه أن يوفر الراحة بعد أول استخدامين ، ويؤدي الاستخدام المتزايد إلى زيادة الراحة.