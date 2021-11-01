شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتشتغل كتير.. اعرف تأثير العمل ساعات طويلة على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون قضاء ساعات طويلة في العمل ضارًا بصحتك مثلما يضر بجوانب حياتك الأخرى، والتوازن بين الحياة اليومية ووقت العمل هو أفضل شيء يمكنك القيام به، في هذا التقرير نتعرف على تأثير العمل لساعات طويلة على الصحة، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

وكشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية عن أن العمل لأكثر من 55 ساعة في الأسبوع يمكن أن يكون له آثار سلبية على صحتك.

وقال عالم النفس بمستشفيات كليفيلاند كلينيك آدم بورلاند، أن أسبوع العمل التقليدى يبلغ حوالي 40 ساعة، إلا أنه غير واقعي للغاية هذه الأيام، وكثير منا لديه أسابيع عمل تتجاوز 40 ساعة، والأسباب لحدوث ذلك عديدة منها كثرة رسائل البريد الإلكتروني، ووجود صعوبة في خلق حواجز أثناء العمل عن بُعد وقلة الموظفين.

ووفقًا للدراسة، فإن العمل لأكثر من 55 ساعة يمكن أن يكون سببًا إلى مرض الشريان التاجي، وهو حالة من آلام الصدر المتكررة أو السكتة الدماغية.

الآثار الجانبية للعمل لساعات طويلة

هناك الكثير من الآثار الجانبية التي يمكن أن تؤثر على صحتك في العمل كثيرًا، فإذا كنت مرهقًا، فإن مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر الأساسي) تزداد مما قد يؤدي إلى ضباب الدماغ وارتفاع ضغط الدم ومجموعة من المشاكل الصحية الأخرى.

فيما يلي بعض الآثار الجانبية الشائعة للإرهاق بسبب العمل

1- عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن تكون علامة على إرهاقك، حيث يحسِّن النوم الصحة الجسدية والعقلية، لذا فإن تفويت تلك العناصر يمكن أن يؤثر على كيفية تعاملك مع التوتر أو حل المشكلات أو التعافي من المرض.

2- تخطى تناول وجبات رئيسية أثناء النهار

إذا كنت تعمل كثيرًا، فمن السهل أن تنغمس في مهمة ما وتنسى تناول الطعام طوال اليوم، يمكن أن يتسبب عدم تناول الوجبات وتخطيها في انخفاض مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة وحتى فرصة الإسراف في تناول الأطعمة غير الصحية في وقت لاحق من اليوم.

3- عدم ممارسة الرياضة

عندما يكون هناك إجهاد علينا، فمن المحتمل أن يكون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو الجيم أحد الأشياء الأولى التي نتوقف عن القيام بها، لكن بعض أشكال التمارين - من الناحية المثالية 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أو 75 دقيقة من النشاط الهوائي القوي كل أسبوع - يمكن أن يساعد في منع الاكتئاب، وخفض ضغط الدم ، وتحسين الكوليسترول ، والمساعدة في التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب و داء السكري.

4- قلة التواصل الاجتماعي

العمل لساعات طويلة يؤثر على علاقاتك الاجتماعية مع العائلة والأصدقاء، ويساعد وجود هذه الروابط الاجتماعية في الشعور بالوحدة، ولكنه أيضًا يشحذ ذاكرتك ومهاراتك المعرفية مع زيادة إحساسك بالسعادة.

علامات التوازن غير الصحي بين العمل والحياة

هناك أوقات يكون فيها العمل مرهقًا مثل محاولة الالتزام بموعد نهائي لتسليم أحد مهام العمل ولكن إذا أصبح العمل لأكثر من 55 ساعة أمرًا طبيعيًا، فقد تكون تعاني من الإرهاق فيما يلي بعض العلامات التي تدل على أنه قد يكون لديك توازن غير صحي بين العمل والحياة.

-أنت تتوقف عن الاعتناء بنفسك.

-أنت لا تركز على صحتك العقلية والنفسية.

-أنت قلق باستمرار بشأن أداء عملك.

-لديك مشكلة في إنشاء حدود بين المنزل والعمل.

- تشعر بالوحدة.

كيفية إدارة ضغوط العمل

-ضع الحدود.

-ضع توقعات لنفسك.

-حدد ما ستفعله اليوم والوقت الذي تريد الانتهاء منه ثم ضعه جانبا