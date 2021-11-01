شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل الأطعمة البديلة لأقراص فيتامين D والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
قال الطبيب الروسي وأخصائي الغدد الصماء “غينسبورغ”، أن هناك أطعمة معينة يمكن أن تساعد الأشخاص الذين لا يمكنهم تناول أقراص فيتامين D.
وكشف “غينسبورغ”، خلال حديث لصحيفة “فيتشيرنايا موسكفا”، عن الأطعمة التي يمكن أن تكون بديلة لأقراص فيتامين D ، ومن بينها كبد سمك القد والأسماك الدهنية وصفار البيض والحليب عالي الدسم، بحسب روسيا اليوم.
وشملت الأطعمة البديلة لأقراص فيتامين D، زيت السمك بالإضافة إلى تعريض الجسم لأشعة الشمس.
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