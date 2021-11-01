شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فحص هولتر لقياس ضربات القلب على مدار 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فحص هولتر هو نوع من مخطط كهربية القلب المحمول (ECG)، يسجل النشاط الكهربائي للقلب بشكل مستمر على مدار 24 ساعة أو أكثر من خلال جهاز صغير يرتديه المريض، وهذا الفحص أحد أبسط وأسرع الاختبارات المستخدمة لتقييم القلب، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على فحص هولتر لقياس ضربات القلب ومتى يجب استخدامه، بحسب موقع جامعة روشيستر الأمريكية.

قد يطلب طبيبك جهاز هولتر لمراقبة مخطط كهربية القلب إذا كانت لديك أعراض، مثل الدوخة أو الإغماء أو انخفاض ضغط الدم أو التعب المستمر أو خفقان القلب ولا يُظهر مخطط كهربية القلب أثناء الراحة سببًا واضحًا.

قد يتم طلب جهاز هولتر أيضًا إذا أظهر مخطط كهربية القلب أثناء الراحة مشكلة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات ترتدي نفس النوع من رقع أقطاب مخطط كهربية القلب على صدرك ، ويتم توصيل الأقطاب الكهربائية عن طريق الأسلاك بصندوق شاشة صغير (جهاز تسجيل محمول).

قد تحدث بعض نظم القلب غير الطبيعية بين الحين والآخر أو قد تحدث فقط في ظل ظروف معينة، مثل الإجهاد أو النشاط ويصعب تسجيلها على مخطط كهربية القلب يتم إجراؤه في مكتب الطبيب.

لهذا السبب ، قد يطلب الطبيب جهاز هولتر للحصول على فرصة أفضل لالتقاط أي ضربات قلب غير طبيعية أو إيقاعات قد تسبب الأعراض.

تحتوي بعض شاشات هولتر أيضًا على ميزة مراقبة الأحداث التي يتم تنشيطها عند ملاحظة الأعراض تسجل أجهزة هولتر كل نبضة قلب ويمكنها تقديم معلومات عن معدل ضربات القلب الأدنى والأقصى والمتوسط.

ستحصل على تعليمات حول المدة التي ستحتاج فيها لارتداء الشاشة (عادة من 24 إلى 48 ساعة) سيخبرك طبيبك أيضًا بكيفية الاحتفاظ بمذكرات أنشطتك وأعراضك أثناء الاختبار ، وحول أي تعليمات رعاية شخصية وأنشطة على سبيل المثال ، سوف تحتاج إلى إبقاء الجهاز جافًا أثناء ارتدائه.

لماذا تحتاج إلى جهاز هولتر؟

تتضمن بعض الأسباب التي قد يطلب منك طبيبك تسجيل جهاز هولتر أو تسجيل مراقب الأحداث ما يلي:

-لتقييم العلامات والأعراض التي قد تكون مرتبطة بنظم القلب ، مثل ألم الصدر أو التعب أو ضيق التنفس أو الدوخة أو الإغماء

-لتحديد عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان

-لتقييم خطر تعرضك لأحداث مستقبلية متعلقة بالقلب في حالات معينة، مثل جدران القلب السميكة (اعتلال عضلة القلب الضخامي)، بعد نوبة قلبية تسببت في ضعف الجانب الأيسر من القلب ، أو متلازمة وولف باركنسون وايت في هذه المتلازمة، يوجد مسار غير طبيعي للتوصيل الكهربائي داخل القلب.

-لمعرفة مدى جودة عمل جهاز تنظيم ضربات القلب

-لتحديد مدى نجاح علاج اضطرابات نظم القلب المعقدة

-لتقييم مدى سرعة أو تباطؤ معدل ضربات قلبك خلال النهار وما إذا كان لديك أي توقف مؤقت في إيقاع قلبك