شكرا لقرائتكم خبر عن احذر عادات خاطئة تزيد وزنك خلال رحلة الدايت.. أهمها الإفراط فى تناول الفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر تقرير نشر في موقع "تايمز أوف انديا"، من بعض العادات الخاطئة التي تؤثر على خطتك لإنقاص الوزن، وتسهم في عدم شعورك بتحقيق هدف وتقف عائق أمام خسارة وزنك، فقد تقوم بتنفيذ خطة قاسية تقوم على الحرمان من المثير من الأطعمة وتقضى ساعات عديدة داخل صالات الجيم، لكن لم تنجح في حلم النحافة واستعادة رشاقتك، بل ستفاجئ بأن وزنك يزداد برغم بذل مجهود كبير.

وقد تتفاجأ بمعرفة أن العادات الصحية التي يقترحها خبراء التغذية واللياقة البدنية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحتك، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة الصحية أيضًا إلى زيادة الوزن، فهناك خرافة شائعة مفادها أن الأطعمة الصحية يمكن استهلاكها بأي كمية وليس لها أي تأثير سلبي على الصحة، حتى تناول الفاكهة بنهم من أجل إنقاص الوزن يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في مكون الفركتوز، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في تناول السعرات الحرارية.

وحذر التقرير أن الإفراط في تناول الأطعمة ستضر بصحتك، على الرغم من انخفاض السعرات الحرارية والسكر مثل الأطعمة مثل الحبوب الكاملة واللوز مليئة بالدهون الصحية والألياف والبروتينات ضرورية في نظامك الغذائي، ولكن عندما تأكل أكثر من حفنة من اللوز ، فإن تناول السعرات الحرارية يزيد بشكل كبير ويؤدي بمرور الوقت إلى زيادة الوزن.

يجب على الراغبين في إنقاص الوزن الأخذ في اعتبارهم تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية الغنية بالعناصر الغذائية باعتدال، مثل الأفوكادو والأسماك الدهنية والخضروات للحفاظ على فقدان الوزن تحت السيطرة.