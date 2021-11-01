ما هي أسرار تقوية جهاز المناعة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - البروفيسورة دومينيكا ناويس، عالمة المناعة، مقتنعة بأن حالة مناعتنا تعتمد على العادات اليومية، حسب صحيفة “Wyborcza” البولندية.

ما الذي يساعد جهاز المناعة بالفعل، وكيف يعمل؟ لنبدأ بالنوم، لأنه عندما لا يشعر الشخص بالنعاس، لا ينقض على الوجبات السريعة، يمكنه التخطيط لنظامه الغذائي وإيجاد القوة للنشاط البدني.

احصل على قسط كافٍ من النوم كل يوم، وليس فقط في عطلات نهاية الأسبوع

القاعدة الأولى هي الاستيقاظ كل يوم في نفس الوقت، مما سيسمح لساعتنا البيولوجية بفهم كيفية العمل والتحكم في إفراز الهرمونات التي تؤثر على عملية النوم ونوعية النوم.

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون ست ساعات في الليلة أو أقل يعانون من نزلات البرد أربع مرات أكثر من أولئك الذين ينامون أكثر من سبع ساعات. درست تجربة أخرى آثار النوم على فعالية التطعيمات. يجب أن يطور الجسم أجسامًا مضادة يمكنها الحماية من المرض. ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين ناموا لمدة 7-9 ساعات في الأسبوع الذي سبق لقاح الإنفلونزا طوروا ضعف عدد الأجسام المضادة لدى الأشخاض، والذين ناموا لمدة أربع ساعات فقط.

تناول الكثير من الأطعمة النباتية

عندما بدأ وباء كورونا، نشرت الأكاديمية البولندية للعلوم مشورة الخبراء بشأن دعم المناعة. على وجه الخصوص، نصحوا بالانتقال إلى نظام غذائي نباتي.

تشير الأكاديمية إلى الحاجة إلى تقليص اللحوم، لكن ليس عليك أن تكون نباتيًا حتى يعمل جهاز المناعة بشكل صحيح. وأوضح البروفيسور نوفيس، الذي شارك في التوصيات، “إذا كنت تأكل الهامبرغر من وقت لآخر، فإن مناعتك لن تنخفض إلى الصفر، ومع ذلك، فإن الاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، أي الزيت، شحم الخنزير، اللحوم الدهنية، يمكن أن يؤثر سلبًا على حالة جسمك”.

إن مفتاح المناعة القوية هو الأمعاء السليمة. ستكون البكتيريا “الجيدة” التي تعيش فيها أكثر تنوعًا (أي أقوى) إذا قمت بتضمين ما لا يقل عن 30 نباتًا مختلفًا في النظام الغذائي الأسبوعي. الشاي والتوابل غير مشمولة في هذا الرقم. يمكن مساعدة ميكروبيوتا الأمعاء عن طريق استهلاك البروبيوتيك الطبيعي مثل الكفير والأطعمة المخمرة. أظهرت الدراسات أنه يكفي القيام بذلك لمدة 10 أسابيع لتحسين حالة الأمعاء، وتصبح العمليات الالتهابية في الجسم أقل وضوحًا.

جدد المناعة بالحركة

تلعب الحركة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على المناعة. لا يتعلق الأمر بالرياضات الاحترافية، يكفي 30 دقيقة على الأقل من النشاط يوميًا، حتى لو كان المشي. يقول البروفيسور نوفيس: “يجب أن تكون في الهواء الطلق كل يوم”.

يقول العلماء إن 20 دقيقة من المشي تحفز جهاز المناعة على إطلاق المواد المضادة للالتهابات، و5 دقائق من الجري يوميًا تطيل العمر، وأن البالغين الذين يركبون الدراجة الهوائية بانتظام ينتجون نفس عدد الخلايا التائية مثل الأشخاص البالغين من العمر 20 عامًا.

لا تشترِ أدوية لتقوية جهاز المناعة

“أهم شيء في جهاز المناعة أنه يستطيع التمييز بين الخطير وغير الخطير، فهو يتميز بدقة العمل. أي تدخل كبير، على سبيل المثال ، تناول جرعات كبيرة من بعض الفيتامينات، لن يكون له مثل هذا التأثير الدقيق، ولن يحل الفيتامين محل “حكمة” جهاز المناعة، على سبيل المثال، البالعات التي تدمر الجزيئات الغريبة، لنفترض أننا نتناول دواء يزيد من نشاطها. هل سيكون جيدًا؟ لا، لأن هناك أنسجة بصحة حولها وسوف تعاني. لذلك، نعتقد أن التدخل الطبي الوحيد الذي يزيد من المناعة هو التطعيم، والذي يسمح للجهاز المناعي بتطوير آلية تستهدف فيروس أو بكتيريا معينة.

يجب أن يكون هدفنا الحفاظ على التوازن في الجسم، لأن مخالفته لا تؤدي إلى أي شيء جيد. يتضح ذلك من خلال أمراض المناعة الذاتية، مثل داء السكري من النوع الأول، حيث يعمل جهاز المناعة بشكل غير صحيح في بعض النواحي، ويدمر جسم الإنسان.

هل تريد شراء شيء من الصيدلية؟ تذكر “فيتامين د” الضروري للحفاظ على المناعة. وفقًا للدراسات، الأشخاص الذين لديهم نقص في فيتامين د يعانون من شدة مرض كورونا. يُنصح البالغون عمومًا بتناول 2000 وحدة دولية من فيتامين د. إذا قرر طبيبك أنك تعاني من نقص شديد، فقد يزيد الجرعة. أولئك الذين لا يأكلون اللحوم سيحتاجون أيضًا إلى فيتامين ب 12.