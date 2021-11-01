مشكلة عدم القدرة على تناول أقراص الـ”فيتامين د” انتهت.. إليكم البديل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلن أخصائي الغدد الصماء وخبير التغذية الروسي الدكتور ميخائيل غينسبورغ، أن هناك أطعمة معينة يمكن أن تساعد الأشخاص الذين لا يمكنهم تناول أقراص فيتامين د.

وكشف الأخصائي في حديث لصحيفة “فيتشيرنايا موسكفا”، الأطعمة التي يمكن ان تكون بديلة لأقراص فيتامين د، قائلاً: “يمكن حل مشكلة عدم تحمل البعض لأقراص فيتامين د بتناول أطعمة مثل كبد سمك القد والأسماك الدهنية وصفار البيض والحليب عالي الدسم”. ويضيف: كما يمكن لتعويض نقص فيتامين د في الجسم تناول زيت السمك وتعريض الجسم لأشعة الشمس (حمامات شمسية). كما يمكن تناول أقراص فيتامين د التي تذويب بالماء.

ويتابع “يمكن تناول مركب كوليكالسيفيرول الذي يعتبر فيتامين د السائل. كما أن هناك أقراص فيتامين د توضع تحت اللسان وكذلك بخاخ خاص”.