7 فوائد لفاكهة الكاكا يجب أن تعرفيها

بيروت - نادين محمد -

فاكهة الكاكا هي مصدر جيد للفوسفور والبوتاسيوم وفيتامين ج (1)، فهي تحتوي على فوائد صحية مهمة، إليك أبرز فوائدها.

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1. قد تساعد في تعزيز المناعة

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تعزيز المناعة

قد تساعد الكاكا في تعزيز المناعة؛ لأنها غنية بفيتامين سي، وتوفر الثمرة الواحدة ما يكفي من فيتامين سي المطلوب ليوم واحد.

تشير الدراسات إلى أن فيتامين سي قد يحسن جهاز المناعة عن طريق زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء، هذه الخلايا هي خط الدفاع الأساسي للجسم ضد الالتهابات الفيروسية والميكروبية والفطرية والسموم الأخرى.

2. قد تحسن الرؤية

فاكهة الكاكا غنية أيضاً بفيتامين أ ومضادات الأكسدة الكاروتينية الأخرى مثل اللوتين وزياكسانثين، وقد تساعد في تعزيز وظيفة العصب البصري وحماية العين من إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر .

قد يؤدي استهلاك الكاكا بانتظام إلى تقليل مخاطر الإصابة بالجلوكوما والعمى الليلي.

3.التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي

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التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي

تحتوي الكاكا على فيتامين ب6 والبروتينات والدهون والكربوهيدرات التي قد توفر أيضاً الراحة من انتفاخ البطن والإمساك.

تحتوي فاكهة الكاكا على مركبات مثل التانين والبوليفينول والتي تحتوي على خصائص ومضادات الميكروبات التي قد تساعد في تقليل التهابات المعدة.

4. مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة

تحتوي الكاكا على العديد من المركبات النباتية المفيدة والتي تساعد على منع أو إبطاء تلف الخلايا.

تعد الكاكا غنية أيضاً بمضادات الأكسدة الكاروتينية مثل بيتا كاروتين التي قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

5. قد تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

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قد تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

الكاكا غنية بمركبات الفلافونويد والكاروتينات والتي قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرئة والقولون والمستقيم.

6. محاربة الالتهاب

وجدت دراسة أجريت على الفئران أن الخصائص المضادة للأكسدة في فاكهة الكاكا قد تساعد في تقليل الالتهاب وتلف الأنسجة.

علاوة على ذلك، فإن محتوى فيتامين سي الموجود في فاكهة الكاكا قد يساعد في مكافحة الالتهاب. قد يقلل هذا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وسرطان البروستاتا.

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محاربة الالتهاب

7. غنية بالألياف

الكاكا غنية أيضاً بالألياف التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

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خفض مستويات الكوليسترول