شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 17 دولة بإقليم شرق المتوسط منعت الشيشة خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة فاطمة العوا، المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرر من التبغ في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن أن استخدام تطبيق فلورنس للإقلاع عن التبغ خلال الموبايل يتميز بالمتعة عند الحديث معها.

وقالت، إن فلورنس عبارة عن تطبيق موجود على صفحة مكافحة التبغ بمنظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن هناك 17 دولة من دول الإقليم منعت استخدام الشيشة باقليم شرق المتوسط، خلال جائحة كورونا، وثبت خلال جائحة كورونا إنه يمكن التخلص من الشيشة، خاصة أن الإقلاع عن التدخين مهم خلال جائحة كورونا لأن الفيروس يسبب مضاعفات خطيرة على الشخص المدخن.

وتابعت: كانت هناك معلومات مغلوطة فى بداية انتشار جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هناك عودة فى استخدام الشيشة فى الأماكن العامة والمقاهى، ما يضر بصحة المدخين موضحة أن فلورنس ستساعد المدخنين على الإقلاع عن التبغ، موضحة أن المدير الإقليمى لشرق المتوسط يدعم مكافحة التبغ، وقد نرى تقدمًا كبيرًا فى مكافحة التبغ ونأمل أن جميع الدول تساهم فى التخلص من التبغ، وفى عام 2025 سيتم تقييم الوضع فى الإقليم، والمساهمة فى خفض استهلاك التبغ والحفاظ على المكتسبات فى المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن ارتفاع الوعى ضرورى، ولكن حملات التوعية لن تجدى وحدها، موضحة أنه يجب ألا نعود إلى الوراء للمحافظة على المكاسب فى خفض معدلات التبغ، واتفاقية الحكومة ككل، ودور المجتمع المدنى لايصال الرسالة الصحيحة لمتخذى القرار.

وقالت، إنه يجب أن نعلم إنه يمكن الاقلاع عن التدخين فى أى وقت من العمر، وفى أى وقت تقلع فيه عن التبغ ستستفيد، وستحقق مكاسب كبيرة لصحتك.