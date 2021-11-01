شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تطلق تطبيق فلورنس عبر الموبايل لمساعدة المدخنين على الإقلاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة فاطمة العوا، المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرر من التبغ في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اليوم، بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى اليوم، عن إطلاق النسخة العربية لفلورنس، وهى العاملة الصحية الرقمية التي تعمل على مدار الساعة وفي جميع أيام الأسبوع، لمساعدة مزيد من الناس على الإقلاع عن تعاطي التبغ.

وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، فإن هناك انخفاضًا فى التبع، موضحة أن إقليم شرق المتوسط يعانى من وجود عدد كبير من وسائل التدخين، موضحة أن تطبيق فلورنس يساعد الأشخاص فى إقليم شرق المتوسط وخارجه، وبعد محادثة قصيرة معهم عبر الفيديو أو الصوت أو الرسائل النصية، تستطيع فلورنس أن تساعدهم على بناء ثقتك بقدرتك على الإقلاع عن التدخين، وأن تضع لك خطة لذلك، وأن توصيك بالخطوط الهاتفية أو التطبيقات المجانية المعنية بالإقلاع عن التدخين.

وتقدم فلورنس ردودًا عاطفية آنية وتستخدم تعبيرات الوجه، لكن لا تقلق، فهي لا تجمع أو تخزِّن أيًّا من بياناتك، لأنها تحترم خصوصيتك.

لذا التزم بالإقلاع اليوم مع فلورنس، لإن الإقلاع عن التدخين أصبح أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، فالمدخنون أكثر عرضةً للإصابة بالأعراض الوخيمة لفيروس كورونا مقارنةً بغير المدخنين، وقد ازدادت أيضًا أهمية ذلك أكثر من ذي قبل في إقليم شرق المتوسط، بسبب ارتفاع معدلات التدخين، لا سيَّما بين الرجال (36.8%)، وبين الشباب، إذ تصل إلى 42% بين الفتيان، و31% في أوساط الفتيات.

وقالت، نعلم من بياناتنا أن كثيرين منكم يرغبون في الإقلاع عن التدخين، ولكنهم يفتقرون إلى الدعم اللازم.