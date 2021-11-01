ما مدى حساسية الرجال والنساء من تقلبات الطقس؟

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

أعلن الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، كبير خبراء العناية الصحية للبالغين في وزارة الصحة بموسكو، أن النساء وخاصة الفتيات أكثر تحسسا لتقلبات الطقس مقارنة بالرجال.



ويقول الأخصائي وفقا لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "تشير الاحصائيات الرسمية إلى أن النساء وخاصة الفتيات أكثر تحسسا لتقلبات الطقس. ويربط الخبراء هذه المسألة بخصائص النظام الهرموني. وغالبا ما تتأثر الفتيات الصغيرات بتقلبات الطقس. ولكن مع التقدم بالعمر تصبح النساء والرجال أكثر تحسسا لتغيرات الضغط الجوي وتقلبات الطقس".