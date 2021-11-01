باحثون: سبب تساقط الشعر هو شيخوخة الخلايا الحذعية

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

أعلن علماء جامعة نورث ويسترن الأمريكية أن سبب تساقط الشعر هو شيخوخة الخلايا الحذعية.



وتشير مجلة Nature Aging، إلى أنه خلال التجارب التي أجراها الباحثون على الفئران المخبرية، اتضح أن الخلايا الجذعية للشعر مع تقدمها بالعمر تصبح أقل لزوجة وتترك مكانها الخاص في البصيلة الشعرية وتخرج إلى الجلد. وكما هو معلوم لا يمكنها البقاء على قيد الحياة في مكانها الجديد.

وجاء في البيان، "ونتيجة لذلك تقل باستمرار الخلايا الجذعية الضرورية لنمو الشعر، ما يؤدي إلى ترققه وتساقطه وظهور الصلع تدريجيا.

وهذه أول مرة يكتشف العلماء آلية فقدان الشعر وظهور الصلع، ويأملون أن يساعد هذا الاكتشاف على اكتشاف طرق جديدة لمكافحة الصلع لدى البشر، لأن بصيلات الشعر عند الفئران تشبه مثيلاتها عند البشر.

والصلع، هو تساقط الشعر الذي يؤدي إلى فقدان الشعر جزئيا أوكليا في بعض مناطق الرأس أو الجذع. وأكثر أنواع الصلع انتشارا هو الصلع الأندروجيني.