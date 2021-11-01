شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نهدف لخفض معدلات التبغ لـ30% بحلول عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيًا اليوم الإثنين عبر الفيديو، عن التدخين، حيث تحدثت الدكتورة فاطمة العوا، المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرر من التبغ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، للتعرف على المعدلات المرتفعة لاستخدام التبغ في الإقليم، وأهمية الإقلاع عن منتجات التبغ.

وقالت المنظمة فى تقرير لها اليوم، إن الإقلاع عن التدخين أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث إن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الشديد مقارنة بغير المدخنين، كما أنه أكثر أهمية من أي وقت مضى، في إقليم شرق المتوسط​​، لأن معدلات التدخين مرتفعة، خاصة بين الرجال 36.8% والشباب، حيث يمكن أن تصل إلى 42% بين الأولاد و31% بين الفتيات.

من جانبها قالت الدكتورة فاطمة العوا، المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرر من التبغ في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن فلورنس ممرضة رقمية وتم اطلاق البرنامج باللغة العربية، والحديث مع فلورنس باللغة العربية، موضحة أن فلورنس تعطى نصائح للإقلاع عن التبغ، ونتمنى أن تحقق الهدف فى الإقلاع عن التدخين وتتحدث عدة لغات موجودة على مدى 24 ساعة، مشيرة إلى أن فلورنس تتطلب الصراحة لتحقيق الغاية من التطبيق.

وأضافت أننا نطلب الجميع من المدخنين الإقبال عليها وهى ليست الشىء الوحيد، ولكن المنظمة وفرت خدمات ووسائل العام الماضى متوافرة على الصفحة الإلكترونية، موضحة أن فلورنس جزء من باقة منظمة الصحة العالمية من خدماتها للإقلاع عن التدخين، موضحة أن المنظمة تهدف إلى خفض معدلات التدخين بنسبة 30% بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن فلورنس ضمن حملة تستمر لمدة عام "اقلع الآن"، وهى ليست فقط ممرضة رقمية بل تحميل العديد من البيانات والمعلومات والنصائح عن التبغ وكيفية الإقلاع عنه.