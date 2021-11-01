شكرا لقرائتكم خبر عن من تقوية المناعة لخفض ضغط الدم.. تعرف على فوائد الفواكه ذات النواة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفواكه ذات النواة، هي في الأساس ثمار لها حفرة في الوسط محاطة بطبقة سمينة، وغالبًا ما تكون الثمار ذات النواة موسمية لأنها تستغرق وقتًا طويلاً لتنضج بعد الحصاد، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا"، كل ما تحتاج معرفته عن هذا النوع من الثمار وفوائدها الصحية.

الفوائد الصحية للفاكهة ذات النواة

هناك عدة أنواع من الفاكهة ذات النواة مثل الخوخ والكرز والمشمش والخوخ والمانجو على سبيل المثال لا الحصر، والفاكهة ذات النواة غنية بمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات A و C و E والمعادن، ونظرًا لأن هذه الثمار تستغرق وقتًا طويلاً حتى تنضج، فإنها تحتوي على تركيبة كثيفة المغذيات جنبًا إلى جنب مع رائحة جذابة.

في الواقع، فإن رائحة هذه الفاكهة هي مؤشر على النضج، وفيما يلي بعض الفوائد الصحية التي تدفعك لإضافة هذا النوع من الفاكهة إلى نظامك الغذائي.



الفواكه ذات النواة موسمية

تقوى المناعة

الفاكهة ذات النواة محملة بمضادات الأكسدة وفيتامين C، مما يجعلها رائعة لتعزيز المناعة وبناء المقاومة، كما تساعد في تقليل تأثير الإجهاد التأكسدي الناجم عن وجود الجذور الحرة.

علاوة على ذلك، فإن تناول الفاكهة ذات النواة يساعد أيضًا في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء (WBC) التي تساعد في مكافحة الالتهابات والحساسية.



الخوخ

زيادة إنتاج الكولاجين

يمكن لوجود فيتامين C ومضادات الأكسدة في الفاكهة ذات النواة أن يعزز بشكل طبيعي إنتاج الكولاجين في الجسم، مما يساعد في تحسين البشرة والشعر.

تستخدم الفواكه ذات النواة الحجرية مثل المشمش والخوخ ومستخلصاتهما أيضًا في صنع منتجات العناية بالبشرة، وتساعد الخصائص الغنية بمضادات الأكسدة في هذه الفاكهة في إبطاء شيخوخة الجلد.



البرقوق

يخفض ضغط الدم

يمكن أن يساعد تحضير العصائر أو المخفوقات أو السلطات المصنوعة من الفاكهة ذات النواة في إدارة ارتفاع ضغط الدم بشكل طبيعي، ويمكن أن يساعد التركيز العالي للبوتاسيوم في الفاكهة ذات النواة مثل الخوخ والبرقوق في خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل التعب وتحسين الدورة الدموية في الجسم، كما أنه يساعد في استرخاء الأعصاب والعضلات.



الفواكه ذات النواة

كيف يتم تضمين الفاكهة ذات النواة في النظام الغذائي اليومي؟

نظرًا لأن الفاكهة ذات النواة لها طعم وقوام ورائحة حلوة، فيمكن استخدامها بعدة طرق، ومع ذلك، إذا كنت ترغب في جني الفوائد الصحية لهذه الفاكهة، يُنصح بتضمينها عن طريق تحضير العصائر أو إضافتها إلى دقيق الشوفان.

يمكنك أيضًا إضافتها إلى السلطات لإضافة لمسة حيوية لوجباتك، بصرف النظر عن ذلك، يمكن طهيها على شكل فطائر أو كعك، لكن الطهي سيقلل بالتأكيد من القيمة الغذائية لهذه الفاكهة.