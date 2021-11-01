شكرا لقرائتكم خبر عن أبو فروة من أهم الأطعمة الشتوية.. تدفيك وتحميك من مرض السكر وتقوى مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطعمة عديدة مرتبطة بفصل الشتاء، ومنها أبو فروة، لأنه يساعد في الشعور بالتدفئة كما أنه يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، وأيضا يقلل فرص الإصابة ببعض الأمراض، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم عند تناوله لأبو فروة، وذلك وفقا لموقع " facty "، ومنها: -يحد من الإصابة بمرض السكر:

يعد مرض السكر من المشكلات الصحية التي تحل علي الجسم، وينصح دائما بتناول أطعمة منخفضة السعرات الحرارية والسكريات، وعند تناول أبو فروة يمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وأيضا يساهم بشكل ملحوظ في تنظيم نسبته بالدم.

-يمد الجسم بفيتامين سي:يعد غذاء غني بفيتامين سي الذي يساعد علي إنتاج خلايا الدم البيضاء وأيضا تقوية الجهاز المناعي والحفاظ علي صحة البشرة وتجنب تعرضها للجفاف وظهور تجاعيدها خلال فصل الشتاء. -يحافظ علي صحة العظام: يحتوي أبو فروة علي عنصر النحاس هو معدن نادر ومهم لجسم الإنسان، فللحصول على عظام قوية وصحية ، يجب أن يكون جسمك قادرًا على امتصاص الحديد و النحاس عنصر حاسم لامتصاص الحديد ، وأبو فروة غني به. -الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي أبو فروة علي نسبة جيدة من الألياف ولذا فتناوله يعد جيد للجهاز الهضمي، ويرجع أنه قليل الدهون والسعرات الحرارية إلي الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي .