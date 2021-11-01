شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه الأطعمة بعد تلقى تطعيمات كورونا.. البرتقال والتونة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول لقاحات كورونا يوفر لك حماية كبيرة من العدوى بالفيروس وتجنب المضاعفات الناتجة عنه، لذا فإن الحصول على التطعيم أمر مهم ينقذ حياتك، وقد يخشى البعض من الآثار الجانبية إثر تناول اللقاح، لكن يلعب النظام الغذائي دورًا فى السيطرة على هذه المضاعفات الناتجة عن التطعيم، ويساعد جسمك على العمل بأداء أفضل للتعافى من تلك الآثار.

كشف تقرير نشر فى موقع verywellhealth، عن بعض الأطعمة التى يجب عليك تناولها بعد تلقى جرعات التطعيم وهى:

1. الفواكه والخضراوات تساعد في تقوية جهاز المناعة وتسمح للجسم بمحاربة الأمراض بشكل أفضل، خاصة الغنية بفيتامين سي، التى تساعد الجسم على إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء، الذي يحارب الالتهابات والأمراض مثل الجريب فروت والبرتقال والليمون و الفلفل الأحمر، البروكلي والسبانخ.





2. المكسراتالمكسرات هي مصادر رائعة للفيتامينات والمعادن التي تعمل على دعم نظام المناعة الصحي والحفاظ على القلب، كما أنها تساعد في منع الالتهاب، لذا تناول اللوز والكاجو وعين الجمل والفستق





3. الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة المليئة بأوميجا 3، وهي دهون صحية للقلب يمكن أن تقلل الالتهاب في الجسم وتخفض ضغط الدم وتمنع البلاك من انسداد الشرايين.

وتشير الأبحاث إلى أن دهون أوميجا 3 قد لا تساعد فقط في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية ولكنها قد تساعد أيضًا في إدارة أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي وقد تحمي من السرطان أيضًا.





4. شوربة الدجاج

لأنه يملك خصائص مضادة للالتهابات تعمل على المساعدة في تخفيف الأعراض التي تأتي مع مكافحة المرض، خاصة إذا كانت تحتوى على قطع الجزر والبصل والكرفس، وكل منهم يوفر المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والحديد ، وهي مصادر رائعة للبيتا كاروتين ، وهو أحد أشكال فيتامين أ الذي يعمل كمضاد للأكسدة، بالإضافة إلى ذلك، يوفر الدجاج حصة كبيرة من البروتين، مما يساعد على تشغيل الأجسام المضادة والحفاظ على عمل الجهاز المناعي بكفاءة.





5. الماءالماء ضروري لضمان قدرة الجسم على محاربة الخلايا والأمراض المختلفة، لذلك من الضروري تعويض هذه السوائل المفقودة، التى تساعد في دعم جهاز المناعة وتكوين الأجسام المضادة بعد التطعيم.





6.المحارلأنه غنى بالزنك، وهو معدن يعمل على إزالة مسببات الأمراض من الجسم ويساعد على إنتاج المزيد من البروتينات لمحاربة الالتهابات الفيروسية.

وحذر التقرير من تناول الأطعمة المعالجة والمصنعة مثل رقائق البطاطس ومن تناول الكحوليات أيضا.