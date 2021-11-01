هذه الأطعمة الـ6 تقيك من مرض السكري وتحسن صحة أمعائك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 44 دقيقة

تعتبر صحة الأمعاء من الأمور الهامة التي يجب الاهتمام بها وتشير الدراسات العلمية أكثر فأكثر إلى أن ميكروبيوم الأمعاء المتوازن يؤدي إلى تحسين الصحة العامة.

وشرحت الدكتورة كولين كوتكليف، وهي عالمة أحياء ركزت على أبحاث الكيمياء الحيوية والأيض، كيف أن تناول الأطعمة المناسبة فقط لأمعائك قد يساعدك في الواقع على محاربة مرض السكري.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، تشير التقديرات إلى أن 34 مليون أمريكي (حوالي واحد من كل 10) يعانون من مرض السكري.

وقالت كوتكليف أن بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مع مرض السكري يتجهون إلى طرق أخرى إلى جانب الأنسولين لإدارة نسبة السكر في الدم بشكل أفضل..

وقدمت نصائح بتناول عدد من الأطعمة التي التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان والتي تعتبر خيار رائع لصحة الأمعاء، حيث تساعد على انتظام معدل السكر، وإبطاء امتصاصه (مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم بعد الوجبة) وهو ما يشكل حجر الأساس سلالة ميكروبيوم الأمعاء. وهي:

1- التفاح: حيث يحتل المرتبة الأولى في قائمة عالمة الكيمياء الحيوية للأطعمة الغنية بالألياف والصديقة للأمعاء.

2-الشعير: من خلال تناوله على شكل حساء ساخن ليمد الجسم بدفعة من الألياف.

3-الجزر: مصدر هام لهذه الألياف.

4-الشوفان: وما يحتويه من كمية ألياف تدعم عمل الأمعاء.

5-البازلاء: حيث يحتوي كوب واحد منه على سبعة جرامات من الألياف، وقد تخفض البازلاء أيضا نسبة الكوليسترول السيئ .

6-سيلليوم: حيث يعتبر عنصر مفيد لخسارة الوزن بالإضافة لإحتوائه على الألياف.