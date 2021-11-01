شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لتخفيف انتفاخ البطن بسرعة.. ما هي؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

يحدث انتفاخ البطن عندما يتعرض البطن للامتلاء والضيق، ويمكن أن يجعل الحركة غير مريحة بالإضافة إلى الشعور بالغثيان في بعض الأحيان.



ويعد الانتفاخ بعد الأكل مشكلة شائعة تنتج عادة عن تراكم الغازات في مكان ما في الجهاز الهضمي. ويمكن أن يجعل هذا بطنك يبدو أكبر وأكثر استدارة مما هو عليه في العادة، وقد يسبب هذا شعورا مزعجا أو ألما.

ويزول الانتفاخ من تلقاء نفسه في الساعات التي تلي تناول الطعام، ولكن بالنسبة للبعض يمكن أن يدوم طويلا، ويجب استخدام طرق لإعادة الأمعاء إلى مسارها الطبيعي مرة أخرى.

ولحسن الحظ، هناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها إذا كنت تأمل في تخفيف آلام البطن المنتفخة، وبسرعة.

المشي أو الوقوف بعد الوجبات

من العادات الرئيسية التي يمكن أن تطيل الانتفاخ هي الجلوس أو الاستلقاء بعد تناول الوجبة.

ويمكن أن يساعد النشاط البدني بشكل كبير في تنشيط حركة الأمعاء بشكل أكثر انتظاما، ما يساعد بدوره في إطلاق الغازات الزائدة.

ويمكنك الوقوف بعد تناول الطعام لبضع دقائق، أو التجول لفترة قصيرة لتنظيف أمعائك.

تدليك البطن

تظهر بعض الأدلة أن تدليك الأمعاء الغليظة يمكن أن يساعد في التخلص من الانتفاخ وعدم الراحة.

وللقيام بذلك على نحو جيد، ضع يديك فوق عظم الفخذ الأيمن مباشرة وافركها بحركة دائرية مع الضغط الخفيف نحو الجانب الأيمن من القفص الصدري.

وافرك بشكل مستقيم عبر منطقة البطن العلوية باتجاه القفص الصدري الأيسر، ثم تحرك ببطء نحو الأسفل باتجاه عظم الفخذ الأيسر.

كبسولات النعناع

عادة ما يتم تسويق كبسولات النعناع للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، ولكن يمكن استخدامها من قبل أي شخص يعاني من مشاكل انتفاخ في المعدة، ما لم ينصح الطبيب بعدم القيام بذلك.

ويمكن أن يساعد النعناع على استرخاء عضلات الأمعاء، ما يسمح للغازات والفضلات بالمرور من خلالك.

ومع ذلك، إذا كنت عرضة للحموضة المعوية، يجب تجنب كبسولات النعناع لأنها يمكن أن تزيد من الأعراض.

اليوغا

لليوغا العديد من الفوائد الصحية، والمساعدة في إطلاق الغازات المتراكمة هي واحدة منها.

ويمكن لبعض أوضاع اليوغا أن تضع عضلات البطن بطريقة تسمح بإطلاق الغازات المحتبسة من القناة الهضمية.

وتشمل الأوضاع التي يمكن أن تساعد في التخلص من انتفاخ البطن المزعج، "وضعية الطفل السعيد"، و"وضعية الطفل"، و"القرفصاء"، ولكن يجب ألا تمارس الرياضة فورا بعد الأكل لأن هذا قد يجعل الأمر أسوأ.