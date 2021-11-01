شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحة قلبك بـ 6 نصائح أبرزها الأكل الصحي والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك علاقة أساسية بين نوعية الطعام المتناول والإصابة بأمراض القلب المختلفة، ولذا يجب علي مرضي القلب الإهتمام والتعرف علي نوعية الطعام الصحي لتجنب حدوث أية مضاعفات خاصة بالمرض.

ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline" بعض النصائح الصحية لمرضي القلب، لتجنب التعرض لأي مشاكل صحية، ومنها:

-تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون لأنها تزيد من فرص التعرض لإنسداد في شرايين القلب، ولذا يجب استبدالها بالأطعمة الصحية والتي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة دون دهون.

-علي مرضي القلب التركيز علي تناول الفواكه والخضروات لأنها غنية بالألياف التي تساعد علي تنقية الجسم من أي سموم وترسبات يمكن أن تتسبب في التعرض لمشاكل صحية ومضاعفات.

-يمكنك تناول البروتينات الخالية من الدهون، والحبوب الكاملة ، والبقوليات والمكسرات، فهي اغذية مهمة للجسم وغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم.

-من اهم النصائح التي قدمها التقرير لمرضي القلب تجنب التعرض لزيادة الوزن، لأنها تتسبب في التعرض لانسداد في الشرايين أو جلطات، ولذا عليك تجنب هذا الأمر عن طريق القضاء علي الوزن الزائد.

-من أهم النصائح لمرضي القلب الحد من التوتر والقلق، لأنها عوامل تعرضهم للإصابة بالمضاعفات الصحية.

-ممارسة الرياضة بشكل يومي يعد من أهم النصائح التي تحافظ علي صحة القلب، وتقلل من فرص التعرض لأي مضاعفات صحية مرتطبة بالمرض.