شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. هذه المشروبات تزيد خطر الاصابة بمرض السكرى من النوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث مرض السكري من النوع الثانى، عندما يعجز الجسم عن إنتاج كمية كافية من الأنسولين، أو عندما لا تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين، ويعد أحد الأمراض الأكثر شيوعا من النوع الأول، في المملكة المتحدة، فهناك حوالي 90 ٪ من جميع البالغين المصابين بداء السكري لديهم النوع الثاني.

وأوضح تقرير نشر في موقع إكسبريس، أن السكرى من النوع الثانى يؤدى الى أن مستويات السكر في الدم لديك أعلى من المعدل الطبيعي ، ولكنها ليست عالية بما يكفي لتشخيص إصابتك بمرض السكري، وهناك عدد من العوامل التي قد تساعدك على تقليل خطر الإصابة بهذه الحالة، التي قد تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت المبكر.

وحذر التقرير من تناول المشروبات السكرية مثل عصائر الفاكهة ومشروبات القهوة والكحول، لأنها تعرضك لخطر الإصابة بمرض السكرى الذى يحدث دون حدوث أعراض ويستمر لمدة سنوات دون أن تدرك بالإصابة به، حيث يمكنك المساعدة في إدارة مرض السكري من النوع 2 من خلال الأكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتحقيق وزن صحي للجسم.

وتشمل أعراض مرض السكري من النوع 2 التبول أكثر من المعتاد خاصة في الليل ، والشعور بالعطش طوال الوقت ، والشعور بالتعب الشديد، لذا يجب عليك زيارة طبيبك إذا كانت لديك أعراض، فقد تتمكن من التحكم في الأعراض ببساطة عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ، وممارسة الرياضة بانتظام ، ومراقبة مستويات الجلوكوز في الدم.

والجدير بالذكر أنه عندما يُترك ارتفاع السكر في الدم دون علاج ، فإنه يمكن أن يسبب تغيرات اعتلال الأعصاب.

ومن المقرر أن ترتفع حالات السكري إلى خمسة ملايين بحلول عام 2025 ، وفقًا لمنظمة السكري في المملكة المتحدة.