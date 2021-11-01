شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى التغييرات الجسدية التى تحدث فى جسمك أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسبب الحمل مجموعة متنوعة من التغييرات في الجسم و يمكن أن تتراوح من التغييرات الشائعة والمتوقعة مثل التورم واحتباس السوائل، إلى التغييرات غير المألوفة مثل تغيرات الرؤية، وحسب ما ذكره موقع healthline تعاني النساء الحوامل من زيادات مفاجئة ومثيرة في هرمون الاستروجين والبروجسترون، كما أنهم يعانون من تغيرات في كمية ووظيفة عدد من الهرمونات الأخرى، ومن التغييرات التى تؤثر على الجسم بسبب الحمل :

تغييرات الرؤية

تعاني بعض النساء من تغيرات في الرؤية أثناء الحمل تتميز بزيادة قصر النظر، لا يعرف الباحثون الآليات البيولوجية الدقيقة وراء التغيرات في الرؤية، تعود معظم النساء إلى رؤية ما قبل الحمل بعد الولادة.

تشمل التغييرات الشائعة أثناء الحمل التشويش وعدم الراحة من العدسات اللاصقة، غالبًا ما تعاني النساء الحوامل من زيادة في ضغط العين،وقد تكون النساء المصابات بمقدمات الارتعاج أو سكري الحمل أكثر عرضة للإصابة بمشاكل نادرة في العين ، مثل انفصال الشبكية أو فقدان البصر .

تغير فى الطعم والرائحة

تعاني معظم النساء من تغيرات في حاسة التذوق أثناء الحمل، وعادة ما يفضلون الأطعمة الأكثر ملوحة والأطعمة الأكثر حلاوة من النساء غير الحوامل، لديهم أيضًا عتبة أعلى للنكهات القوية الحامضة والمالحة والحلوة ، وهو انخفاض في القدرة على التذوق ، هو الأكثر شيوعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

تغييرات الثدي

غالبًا ما تخضع ثدي المرأة الحامل لسلسلة من التغييرات المهمة أثناء الحمل حيث تستعد أجسامهن لتزويد المولود الجديد بالحليب، غالبًا ما تؤدي هرمونات الحمل التي تؤثر على تصبغ الجلد إلى تغميق الهالة مع نمو الثديين ، قد تشعر المرأة الحامل بالحنان أو الحساسية وتلاحظ أن الأوردة أغمق وأن الحلمتين تبرزان أكثر مما كانت عليه قبل الحمل،و قد تظهر على بعض النساء علامات تمدد على الثديين ، خاصة إذا خضعن لنمو سريع و ستلاحظ العديد من النساء أيضًا زيادة في حجم الحلمة والهالة.

تغييرات عنق الرحم

في كثير من النساء ، يزداد سمك أنسجة عنق الرحم ويصبح صلبًا ، قبل الولادة بأسابيع قليلة ، قد يلين عنق الرحم ويتوسع قليلاً بسبب ضغط الطفل النامي، في بداية الحمل ينتج عنق الرحم سدادة مخاطية سميكة لإغلاق الرحم، غالبًا ما يتم إخراج السدادة في أواخر الحمل أو أثناء الولادة، وهذا ما يسمى أيضًا بالعرض الدموي،و يشيع وجود خط مخاطي بكمية صغيرة من الدم حيث يستعد الرحم للمخاض قبل الولادة ويتوسع عنق الرحم بشكل كبير ويلين ويقلل.

تغيرات في الشعر والجلد والأظافر

تعاني العديد من النساء من تغيرات في المظهر الجسدي لبشرتهن أثناء الحمل، على الرغم من أن معظمها مؤقت ، إلا أن بعضها مثل علامات التمدد يمكن أن يؤدي إلى تغييرات دائمة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن النساء اللواتي يعانين من بعض هذه التغيرات الجلدية أثناء الحمل أكثر عرضة للإصابة بها مرة أخرى في حالات الحمل المستقبلية أو حتى أثناء تناول موانع الحمل الهرمونية .

فرط التصبغ

الغالبية العظمى من النساء الحوامل يعانين من نوع من فرط التصبغ أثناء الحمل،و يتكون هذا من تغميق لون البشرة على أجزاء الجسم مثل الهالات والأعضاء التناسلية والندوب وخط ألبا (خط غامق) أسفل منتصف البطن، يمكن أن يحدث فرط التصبغ لدى النساء من أي لون بشرة ، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا عند النساء ذوات البشرة الداكنة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن ما يصل إلى 70 %من النساء الحوامل يعانين من تغميق بشرة الوجه، وتعرف هذه الحالة باسم الكلف ، أو "قناع" الحمل، يمكن أن يتفاقم بسبب التعرض لأشعة الشمس والإشعاع ، لذلك يجب استخدام واقي من الشمس واسع الطيف UVA / UVB يوميًا أثناء الحمل. في معظم الحالات ، يزول الكلف بعد الحمل.

علامات التمدد

علامات التمدد هى أكثر تغيرات الجلد شهرة أثناء الحمل، وهى ناتجة عن مزيج من التمدد الجسدي للجلد وتأثير التغيرات الهرمونية على مرونة الجلد، و تظهر علامات تمدد الجلد لدى ما يصل إلى 90% من النساء بحلول الثلث الثالث من الحمل، وغالبًا على الثديين والبطن، على الرغم من أن علامات التمدد الأرجواني الزهرية قد لا تختفي تمامًا أبدًا، إلا أنها غالبًا ما تتلاشى مع لون الجلد المحيط وتتقلص في الحجم بعد الولادة.