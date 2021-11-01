شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغلب على نوبات الهلع التي قد تصيبك بشكل مفاجئ وطرق الوقاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوبات الهلع نوبة مفاجئة من الخوف الشديد التي تصاحبها مجموعة من الأعراض الجسدية مثل: تسارع ضربات القلب، التعرق، الدوخة، صعوبة في التنفس، وذلك بدون وجود سبب واضح للخوف، ويمكنك تعلم كيفية التحكم في نوبات الهلع أو حتى إيقافها، في هذا التقرير نتعرف على طرق التغلب على نوبات الهلع، وفقاً لعلماء النفس والأطباء.

وبحسب موقع "كليفيلاند كلينيك" حددت أخصائية علم النفس السريري بمستشفى كليفيلاند الأمريكية ريجينا جوسيل، 3 خطوات يمكنك اتخاذها للسيطرة على نوبات الهلع.



استراتيجيات تهدئة نوبات الهلع استراتيجيات تهدئة نوبات الهلع

لا يوجد علاج سحري لجميع نوبات الهلع، ولكن يمكنك جعلها أقصر وأقل حدة اتبع الخطوات التالية:



1- احمى نفسك من الأفكار السلبية 1- احمى نفسك من الأفكار السلبية

يمكن أن تملأ نوبة الهلع رأسك بالأفكار السلبية المتسارعة، والتي يمكن أن تبقي الذعر مستمراً وتجعلك تشعر بأنك أسوأ لكن يمكنك استخدام سلاح قوي ضد هذه الأفكار السلبية وهو: سيناريو من الأفكار الإيجابية.

اكتب الكلمات المشجعة التي يمكنك قراءتها لنفسك أثناء نوبة الهلع.

أجب على الأفكار السلبية في رأسك بإجابات إيجابية واضحة.

اكتب سيناريو خاص بك للتعامل مع نوبة الهلع ضعه في جيبك أو محفظتك أو اكتبه في ملاحظات هاتفك الذكي حتى يسهل الوصول إليه.

إذا كنت في منتصف نوبة هلع ولم يكن لديك السيناريو الخاص بك، يمكنك محاربة الأفكار السلبية بسرعة حاول تكرار كلمات إيجابية- في عقلك أو بصوت مرتفع- عبارات مثل، "أنا قوي" أو "هذا يحدث بشكل مؤقت وسوف يمر".



2- ركز على التنفس 2- ركز على التنفس

يؤثر تنفسك على حالتك النفسية، لذا فإن التنفس جزء أساسي من إيقاف نوبة الهلع.

أثناء نوبة الهلع، تتسارع سرعة تنفسك، وهي إشارة على أن جسمك في وضع القتال أو الطيران.

التنفس السريع يرسل إشارة واضحة على أنك في خطر، لكن التنفس البطيء والعميق يساعد على إيقاف استجابة القتال أو الهروب.

اتبع هذه الخطوات للتنفس العميق:

-ابحث عن مكان هادئ للجلوس أو الاستلقاء ولكن حتى لو لم تستطع، فإن التنفس العميق يمكن أن يفيدك في أي مكان.

-ضع إحدى يديك على بطنك ويد واحدة على صدرك.

-خذ نفسًا بطيئًا وعميقًا من خلال أنفك ، وازفر من خلال فمك تنفس بوتيرة تشعرك بالراحة.

-لاحظ يديك. يجب أن تتحرك اليد الموجودة على بطنك أثناء الشهيق والعودة إلى مكانها أثناء الزفير.

-يجب أن تظل اليد على صدرك ثابتة نسبيًا.

-كرر ذلك لعدة دقائق أو حتى تشعر بالهدوء.



3- ابحث عن مصدر إلهاء أو تشتيت 3- ابحث عن مصدر إلهاء أو تشتيت

التفكير في نوبة الهلع لديك يجعل الأمر أسوأ، ولكن يمكن أن يساعدك الإلهاء في تشتيت ذهنك عنها يجب أن يكون إلهائك شيئًا بسيطًا يمكنك فعله عندما تشعر بالقلق.

جرب هذه الأفكار:

-اتصل بصديق يعرف كيف يجعلك تشعر بتحسن.

-تخيل نفسك في مكان هادئ.

-المشى.

4- منع نوبات الهلع: تعرف على محفزاتك

يمكن أن تحدث نوبات الهلع فجأة وقد تبدو وكأنها تندلع من فراغ لكن في كثير من الأحيان ، تؤدي عوامل محددة إلى حدوث نوبة الهلع إذا تمكنت من اكتشاف هذا المشغل الذى قد يسببها ، فقد تتمكن من تجنب نوبة الهلع في المرة القادمة.