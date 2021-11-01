تعرف على أعراض في الساقين تكشف عن ارتفاع الكوليسترول

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

يحدث مرض الشرايين المحيطية، مصحوبًا بعدد من الأعراض السلبية، عندما تحد مستويات الكوليسترول المرتفعة من ضخ الدم إلى الساقين.



ويذكر الأطباء أن العديد من الأشخاص المصابين باعتلال الشرايين المحيطية ليس لديهم أعراض واضحة، ولكن قد يعاني البعض من أعراض حسية محددة في أرجلهم.

وقال ممثلو خدمة الصحة البريطانية : "في حالة مرض الشرايين الناجم عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الشرايين، يحدث ألم شديد في الساقين عند المشي، الذي عادة ما يتطلب التوقف ويختفي بعد بضع دقائق من الراحة"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك.

كما أوصت خدمة الصحة البريطانية بمراقبة الأعراض الأخرى في الساقين، كتساقط الشعر، والشعور بالخدر أو الوخز فيهما، والآفات الجلدية التي لا تلتئم لفترة طويلة، بالإضافة لتلون الجلد، سواء شحوبا، أو احمرارا، أو بشرة لامعة، وكذلك ضعف العضلات.

ويمكن لفحص الدم فقط أن يحدد بدقة مستوى نسبة الكوليسترول في الجسم، إذا كانت لديك هذه الأعراض، يجب عليك استشارة الطبيب.