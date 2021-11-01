شكرا لقرائتكم خبر عن سر في مطبخك.. الكركم أفضل علاج لتقليل أعراض الالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا ألقيت نظرة خاطفة على خزانة التوابل الخاصة بك، فمن المحتمل أن تجد القرفة والنعناع المجفف وربما حتى الفلفل الحار المطحون، لكن هل الكركم في مطبخك ؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يكون الوقت قد حان للقيام برحلة إلى متجر التوابل لشرائه، فالكركم يحتوي على ثروة من الخصائص المضادة للالتهابات، قد تساعد التوابل، التي تحتوي على جزء لا يتجزأ من الطب الهندي القديم، على تحسين الوظيفة الإدراكية وقد تؤخر حتى ظهور الأمراض التنكسية العصبية، مثل مرض الزهايمر، بحسب ما نشره موقع " eatthis".

وأكد التقرير أن العنصر النشط الرئيسي في الكركم يسمى الكركمين هو ما يعطي التوابل قدرتها على مكافحة الالتهابات، ويقترح مؤلفو دراسة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة Advances in Nutrition إضافة الكركمين إلى نظامك الغذائي فهو مركب فعال مضاد للالتهابات، للمساعدة في تخفيف أعراض الأمراض الالتهابية المؤلمة، مثل التهاب المفاصل والتهاب القولون، يمكن أن يساعد في "منع التدهور المعرفي المتسارع" عن طريق درء الالتهاب المزمن .

يمكن أن يكون للكركم تأثيرات مسكنة للألم لمجموعة متنوعة من الأمراض، حيث تم العثور على الكركمين، ومن أجل تنشيط هذه الخصائص المضادة للالتهابات بشكل صحيح ، سوف تحتاج إلى تناولها مع الفلفل الأسود، وأشارت الأبحاث إلى أن العنصر النشط كبير من الفلفل الأسود، وارتبط مع زيادة 2000٪ في التوافر البيولوجي من الكركمين بمعنى آخر ، عندما يتم تناول الفلفل الأسود مع الكركم ، فإنه يزيد من قدرة الجسم على امتصاص وجني فوائد التوابل.