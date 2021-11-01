شكرا لقرائتكم خبر عن لو مصاب بالأرق.. تناول زبدة الفول السودانى هتحسن نومك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تبحث عن وجبة خفيفة مثالية قبل النوم ، فأفضل خيارا لتناوله زبدة الفول السوداني ، تعتبر مصدرًا جيدًا للدهون الصحية والبروتينات ، وكلاهما يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع طوال الليل، وفقًا لـ USDA FoodData Central ، تحتوي ملعقتان فقط من زبدة الفول السوداني (مع الملح) على حوالي 7 جرامات من البروتين و 15 جرامًا من إجمالي الدهون، بحسب ما ذكره موقع " eatthis".

الفول السوداني مصنوع بشكل أساسي من الدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي ثبت أنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب لأنها يمكن أن تساعد في تقليل النوع الضار من الكوليسترول المعروف باسم LDLالجوز غني أيضًا بالعديد من المعادن بما في ذلك الحديد والمنغنيز والفوسفور والمغنيسيوم.

يحتوي أيضًا على مجموعة من الفيتامينات والأحماض الأمينية المعروفة للمساعدة في تعزيز النوم الجيد، على سبيل المثال ، يعتبر الفول السوداني مصدرًا جيدًا لفيتامين (هـ) ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2019 ارتباطًا بين انخفاض تناول فيتامين (هـ) ، من بين العناصر الغذائية الأخرى ، وأنماط النوم السيئة لدى النساء.

يعتبر الفول السوداني أيضًا مصدرًا جيدًا للحمض الأميني المسمى التربتوفان ، والذي قد يساعد في تحسين نوعية النوم، هذا لأن جسمك يحتاج إلى التربتوفان لإنتاج اثنين من هرمونات النوم الرئيسية : السيروتونين والميلاتونين .

إذا كنت تبحث عن شيء ما لمساعدتك فى الصباح، فقد تكون ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني على خبز الحبوب الكاملة هي اختيارك الجديد، أشارت الأبحاث إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية قبل النوم يمكن أن يساعد في منع الإفراط في تناول وجبة الإفطار في صباح اليوم التالي. قد يساعد أيضًا في تنظيم مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم.