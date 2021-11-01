شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: سلالة من حب الشباب قد تعزز صحة الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر بكتيريا Cutibacterium acnes ، وهي بكتيريا معروفة بأنها تسبب حب الشباب ، على نطاق واسع على الأشخاص ذوي البشرة السليمة، وأظهرت التطورات الحديثة في تسلسل الجينات أن الاختلافات في الخلفية الجينية بين سلالات البكتيريا قد تؤدي إلى أدوار مختلفة في الجلد.

وفقا لتقرير موقع "timesnownews " أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة " obiology Spectrum" التابعة للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، أن السلالة غير المسببة للأمراض من البكتريا التى تسبب حب الشباب وتسمى C. acnes تحسن مقاومة الجلد ضد البكتيريا المسببة للعدوى .

وقال المؤلف الرئيسي أيانو تسورو ،ا في كلية الدراسات العليا لعلوم الحياة البشرية بجامعة مدينة أوساكا ، "من المحتمل أن تحافظ سلالة حب الشباب على صحة الجلد عن طريق منع مسببات الأمراض الشائعة مثل المكورات العنقودية الذهبية من غزو أنسجة الجلد".

"بدلاً من استخدام الثدييات ، اكتشفنا هذا مع Caenorhabditis elegans ، وهي نيماتودا (جنس من الديدان الإسطوانية) يبلغ قطرها 1 مم وتحتوي على أجزاء حيوانية أساسية مثل الجهاز العصبي والعضلات والجهاز الهضمي ، فضلاً عن حاجز سطح الجسم المكافئ لجلد الإنسان."

في هذه الدراسة المشتركة بين جامعة مدينة أوساكا وجامعة أوكاياما ، استخدم الباحثون C. elegans للتحقيق في الآثار البيولوجية للعديد من سلالات البكتيريا المعزولة من جلد الإنسان.

كشفت هذه الدراسة عن وجود جوانب مفيدة لبكتيريا حب الشباب ، والتي كان لها صورة سلبية بشكل عام, وفقا للباحثين .

أخيرًا ، في مشهد أبحاث الكائنات الحية المجهرية التي تهيمن عليها حاليًا البكتيريا المشقوقة واللاكتوباسيلوس ، كان الفريق متحمسًا لتوقع أن هذه الدراسة قد تؤدي إلى تطبيق سلالات صحية مرتبطة بالجلد من حب الشباب.