ما هي أصح أنواع البقوليات التي يمكنك تناولها ولماذا هي مفيدة للجسم؟

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القاهرة - سامية سيد - البقوليات هي ثمار أو بذور عائلة من النباتات تسمى فاباسي يتم تناولها بشكل شائع في جميع أنحاء العالم وهي مصدر غني بالألياف وفيتامينات ب، كما أنها بديل رائع للحوم كمصدر للبروتين النباتي، ووفقا لتقرير لموقع healthline للبقوليات عددًا من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل الكوليسترول وخفض مستويات السكر في الدم وزيادة بكتيريا الأمعاء الصحية.

تقدم السطور التالية أصح أنواع البقوليات التي يمكنك تناولها ولماذا هي مفيدة لك؟الحمص

هو مصدر كبير للألياف والبروتين، أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن البقوليات مثل الحمص يمكن أن تساعد في تقليل الوزن وعوامل الخطر لأمراض القلب وربما حتى خطر الإصابة بالسرطان ، خاصة عندما تحل محل اللحوم الحمراء في النظام الغذائي.

يعتبر الحمص مفيدًا بشكل خاص في خفض نسبة السكر في الدم وزيادة حساسية الأنسولين عند مقارنته بالأطعمة الأخرى عالية الكربوهيدرات ، قد يؤدي تناول الحمص أيضًا إلى تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، أظهر عدد من الدراسات أن الحمص يمكن أن يقلل كلاً من الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة "الضار" (LDL) ، والتي تعد عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

العدس

العدس مصدر كبير للبروتين النباتي ويمكن أن يكون إضافات رائعة للشوربات قد يكون لديهم أيضًا عدد من الفوائد الصحية، على غرار الحمص ، يمكن أن يساعد العدس في تقليل نسبة السكر في الدم مقارنة بالأطعمة الأخرى، وجدت دراسة أجريت على أكثر من 3000 شخص أن الأشخاص الذين تناولوا أعلى نسبة من العدس والبقوليات الأخرى لديهم أقل معدلات الإصابة بمرض السكري قد تكون هذه الفوائد بسبب آثار العدس في القناة الهضمية.

أظهرت بعض الدراسات أن العدس يفيد صحة الأمعاء من خلال تحسين وظيفة الأمعاء وإبطاء معدل إفراغ المعدة ، مما قد يساعد في الهضم ويمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم

وقد يساعد العدس أيضًا في صحة القلب عن طريق تقليل الكوليسترول الضار LDL وزيادة الكوليسترول الجيد.

البازلاء

البازلاء هي أيضًا نوع من البقوليات وهي مصدر كبير للألياف والبروتين مثل العديد من البقوليات الأخرى ، كما أظهر دقيق البازلاء وألياف البازلاء فوائد مماثلة في تقليل زيادة الأنسولين وسكر الدم بعد الوجبة، وتقليل الدهون الثلاثية في الدم وزيادة الشعور بالشبع، نظرًا لأن الألياف تغذي البكتيريا الصحية في أمعائك ، فقد تعمل ألياف البازلاء أيضًا على تحسين صحة الأمعاء أظهرت إحدى الدراسات أنه يمكن أن يزيد من تكرار البراز لدى كبار السن ويقلل من استخدامهم للملينات.

الفاصوليا

الفاصوليا هي واحدة من أكثر البقوليات استهلاكًا، وغالبًا ما تؤكل مع الأرز لديها عدد من الفوائد الصحية، يمكن أن تساعد الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ، مثل الفاصوليا ، على إبطاء امتصاص السكر في الدم وبالتالي تقليل مستويات السكر في الدم، وأظهرت إحدى الدراسات أن مستخلص الفاصوليا البيضاء قد يساعد في تقليل وزن الجسم وكتلة الدهون.