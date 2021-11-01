شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبي هذه الأخطاء الشائعة التي تسبب تساقط الشعر وتقصفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساقط الشعر وتقصفه من مشاكل الشعر الشائعة التي يواجهها الكثير منا، ويعد فقدان حوالي 100 خصلة يوميًا أمرًا طبيعيًا، ويعتبر تساقط الشعر سببًا للقلق عندما يأخذ شكل الثعلبة، مع وجود بقع صلعاء ظاهرة على فروة رأسك، يمكن أن يجعل تكسر الشعر شعرك يبدو مجعدًا وغير صحي، الجفاف والتلف في منطقة فروة الرأس، يمكن أن يؤدي إلى تقصف جذع شعرك ، مما يؤدي إلى تقصف الأطراف وتصبح خصلات شعرك أقصر.

يمكن أن يحدث تساقط الشعر وتقصفه لأسباب مختلفة بما في ذلك النظام الغذائي السيئ للشعر ، والوراثة ، وسوء التعامل مع شعرك ، والاستخدام المفرط لمنتجات التصفيف ، والمواد الكيميائية ، وحتى استخدام فرشاة الشعر الخاطئة.

أخطاء العناية بالشعر التي تسبب تساقطه

في كثير من الأحيان ، نرتكب أيضًا العديد من أخطاء العناية بالشعر التي تؤدي في النهاية إلى إتلاف شعرنا وفقا لتقرير موقع " healthsite".

مشابك وأربطة الشعر الضيقة

سيؤدي ذلك إلى شد الشعر وتكسره ، يقترح أطباء الأمراض الجلدية اختيار أربطة الشعر التي تثبت شعرك بلطف في مكانه، تأكد من أن أربطة الشعر ليست ضيقة جدًا وثابتة تمامًا.

تمشيط الشعر المبلل

يكون شعرك أكثر ضعفًا عندما يكون مبللًا حيث إن المسام تكون مفتوحة، انتظر حتى يجف قبل أن تحاول تمشيطه بالفرشاة.

تجاهل نظافة فروة الرأس

نظافة فروة الرأس مهمة جدًا لأن فروة الرأس هي المكان الذي يأتي منه شعرك، إذا كنت تعاني من قشرة الرأس، أو حكة في فروة الرأس، أو مشاكل في فروة الرأس مثل التهاب الجلد الدهني، أو الصدفية الدهنية، أو صدفية فروة الرأس، فاستشر طبيب الأمراض الجلدية.

شد الشعر

توقف عن شد شعرك لتجنب تساقط الشعر الناجم عن تسريحات الشعر التي يتم سحبها بإحكام، يقول الخبراء إن عمل تسريحة ذيل الحصان أو الكعكة أو الضفائر الضيقة يمكن أن يؤدي إلى هذه الحالة، خاصة إذا كنت تستخدم المواد الكيميائية أو الحرارة على شعرك.